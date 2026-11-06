Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις γύρω από τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο 37χρονος ιδρυτής της οποίας, Κώστας Φρινίδης (ή Φιρινίδης), κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, κατηγορούμενος για υπεξαίρεση ποσού που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ από δωρεές που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές παθήσεις.

Κατά την απολογία του δήλωσε «εθισμένος στον τζόγο» και ζήτησε συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν από τις πράξεις του.

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια της μικρής Μαριτίνας

Ο Φιρινίδης και η σύντροφός του Βασιλική Μανησιώτη κρατούσαν για λογαριασμό τους τα χρήματα που συγκέντρωναν από εράνους της ΜΚΟ για άρρωστα παιδιά και… χρηματοδοτούσαν την χλιδάτη ζωή που έκαναν. Την ίδια ώρα όμως οι οικογένειες των θυμάτων τους έπαιρναν ψίχουλα για τα νοσήλεια των παιδιών, που είχαν πραγματική ανάγκη βοήθειας.

Η πρώτη οικογένεια που στρέφεται νομικά σε βάρος τους είναι αυτή της μικρής Μαριτίνας, που πάσχει από καρκίνο. Όπως αποκαλύπτεται, η οικογένεια είχε ανοίξει αρχικά αυτόνομο ερανικό λογαριασμό για να καλύψει τα έξοδα θεραπείας του παιδιού.

Ωστόσο, η ΜΚΟ του Φιρινίδη και της Μανησιώτη προχώρησε σε καταγγελία -χωρίς η μητέρα να γνωρίζει εξαρχής την ταυτότητα του καταγγέλλοντος- με αποτέλεσμα ο τραπεζικός λογαριασμός να μπλοκαριστεί και να κλείσει. Στη συνέχεια, εκπρόσωποι της οργάνωσης προσέγγισαν τους γονείς και εμφανίστηκαν ως «σωτήρες», λέγοντας πως διαθέτουν τον τρόπο να διευθετήσουν το ζήτημα και να αναλάβουν εκείνοι τη συγκέντρωση των χρημάτων.

Η οικογένεια αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη με τον δικηγόρο της, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο δικαστικών κινήσεων από τους συγγενείς των παιδιών.