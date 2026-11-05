Στη φυλακή μετά την απολογία του ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης, οδηγείται ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση χρημάτων από φιλανθρωπικούς εράνους που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος, ζητώντας συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν από την υπόθεση.

Ο ίδιος απέδωσε τις πράξεις του στην εξάρτησή του από το στοίχημα, υποστηρίζοντας ότι χρειαζόταν συνεχώς χρήματα για να παίζει.

Όπως φέρεται να ανέφερε ενώπιον του ανακριτή, το ποσό που τελικά δεν αποδόθηκε στις οικογένειες ήταν, κατά τον ίδιο, πολύ μικρότερο από εκείνο που αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

«Όλο αυτό το έκανα λόγω της εξάρτησής μου από το στοίχημα. Χρειαζόμουν λεφτά για να παίζω», φέρεται να υποστήριξε.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι ακολουθούσε πολυτελή τρόπο ζωής, λέγοντας ότι τα ποσά που δαπανήθηκαν για τέτοιου είδους έξοδα ήταν περιορισμένα.

Όπως υποστήριξε, είχε έντονη ανάγκη κοινωνικής προβολής και επιθυμούσε να εμφανίζεται ως οικονομικά και κοινωνικά ισχυρότερος απ’ ό,τι πραγματικά ήταν.

«Είχα μια μεγαλομανία. Ήθελα να φαίνομαι κοινωνικά ανώτερος και ήμουν τελείως εξαρτημένος από το στοίχημα», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι η στοιχηματική δραστηριότητά του μπορεί να επιβεβαιωθεί από τα αρχεία των εταιρειών.

Κατά τους ισχυρισμούς του, σε καθημερινή βάση μπορούσε να πραγματοποιεί ακόμη και 30 διαφορετικά στοιχήματα.

Ο Φιρινίδης υποστήριξε επίσης ότι οι οικογένειες των παιδιών απευθύνονταν οι ίδιες στη ΜΚΟ για βοήθεια, και ότι, όπως είπε, δεν αναζητούσαν ενεργά οικογένειες προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα.

Τι είπε για τα «στημένα παιχνίδια»

Αναφερόμενος στις συνομιλίες για «στημένα παιχνίδια», ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε ότι υπήρχε οποιαδήποτε πραγματική τέτοια δραστηριότητα.

Υποστήριξε ότι επρόκειτο για «λόγια του αέρα», τα οποία χρησιμοποιούσε για να δημιουργεί την εντύπωση ότι διέθετε μεγάλα ποσά χρημάτων.

Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε ότι δεν είχε δαπανήσει περισσότερα από 30.000 ευρώ για στολές και άλλες σχετικές ανάγκες.

Η απολογία του πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την προφυλάκιση της συντρόφου του, Βασιλικής Μανησιώτη, η οποία κατά τη δική της απολογία φέρεται να απέδωσε στον Φιρινίδη την κύρια ευθύνη για τα χρήματα που δεν έφτασαν στις οικογένειες των παιδιών.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η ίδια, ο 37χρονος ξόδεψε σημαντικά ποσά στον τζόγο.

Στο μικροσκόπιο οι στοιχηματικές συναλλαγές

Την ίδια ώρα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων βασικών κατηγορουμένων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επίσης στοιχηματικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και κεφάλαια που εντοπίστηκαν στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Φιρινίδης είχε αναπτύξει ιδιαίτερα έντονη στοιχηματική δραστηριότητα, έχοντας τοποθετήσει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες, με εισπράξεις που φέρονται να ξεπερνούσαν τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Τι υποστήριξε η Βασιλική Μανησιώτη

Κατά την απολογία της στον 1ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης, η Βασιλική Μανησιώτη αρνήθηκε τις κατηγορίες με τη μορφή που της αποδίδονται.

Υποστήριξε ότι το ποσό που δεν κατέληξε στις οικογένειες των παιδιών δεν ξεπερνούσε, κατά την εκτίμησή της, τις 900.000 ευρώ, αντί των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Η 35χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά ξοδεύτηκαν από τον Φιρινίδη στον τζόγο, καθώς, όπως είπε, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εθισμού.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι γνώριζε σε έναν βαθμό τι συνέβαινε και ζήτησε συγγνώμη.

Αρνήθηκε, ωστόσο, ότι το ζευγάρι ζούσε πολυτελώς, αναφέροντας ότι διέμεναν σε μισθωμένο διαμέρισμα 68 τετραγωνικών μέτρων στην Τούμπα, με ενοίκιο 500 ευρώ.

Αναγνώρισε πάντως την αγορά μιας τσάντας Louis Vuitton, καθώς και δύο διαμονές σε σουίτες ξενοδοχείων.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τόσο τη Μανησιώτη, όσο και τον Φιρινίδη, Κωνσταντίνος Τσάκος, έχει δηλώσει ότι ο 37χρονος θα αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί.

Παράλληλα, η υπεράσπιση αμφισβητεί το ύψος του ποσού που φέρεται να μην αποδόθηκε στις οικογένειες, υποστηρίζοντας ότι είναι μικρότερο από εκείνο που αναφέρεται στο κατηγορητήριο.