Συγκλονιστικά στοιχεία αποκαλύπτωνται για τον τρόπο δράσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που έκανε εράνους για άρρωστα παιδιά, με τα αρχηγικά της μέλη να σπαταλούν τα χρήματα σε πολυτέλεια και χλιδή, δίνοντας ψίχουλα στις οικογένειες που βίωναν τον δικό τους γολγοθά.

Οι νέες αποκαλύψεις αφορούν στη μεθοδολογία της ΜΚΟ , με επίκεντρο τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν ευάλωτες οικογένειες στα νοσοκομεία, αποσπώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομα παιδιών με βαριές ασθένειες. Στο επίκεντρο του μηχανισμού βρισκόταν η 35χρονη σύζυγος του προέδρου της οργάνωσης, Βασιλική Μανησιώτη, η οποία φέρεται να εντόπιζε τα υποψήφια θύματα απευθείας μέσα στα παιδοογκολογικά νοσοκομεία.

Το «θέατρο» στους διαδρόμους των νοσοκομείων

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η 35χρονη αναζητούσε συστηματικά γονείς που βρίσκονταν σε δεινή οικονομική κατάσταση. Χωρίς να αποκαλύπτει τον πραγματικό της ρόλο στη διοίκηση της οργάνωσης, εμφανιζόταν ως μια ευαισθητοποιημένη πολίτης που γνώριζε έναν φορέα ικανό να παρέχει στήριξη.

Για να κάμψει κάθε επιφύλαξη, έστηνε ένα ιδιότυπο «θέατρο» μπροστά στους απελπισμένους γονείς: τηλεφωνούσε στον σύζυγό της και πρόεδρο της ΜΚΟ, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε πρόεδρε, έχω εδώ μια οικογένεια που υποφέρει. Σας παρακαλώ, μεσολαβώ εγώ για να τη βοηθήσετε».

Η τακτική χειραγώγησης ασκούσε έντονη συναισθηματική πίεση. Όπως κατήγγειλε πρόσωπο από το περιβάλλον 4χρονου ασθενούς, η κατηγορούμενη προσέγγισε την οικογένεια με ιδιαίτερη στοργή, κλαίγοντας μαζί τους, ενώ προχώρησε σε ανάρτηση έκκλησης για χρήματα χωρίς να έχει την δική τους έγκριση. Όταν της ζητήθηκε να αποσύρει τη δημοσίευση, εκείνη χρησιμοποίησε τον φόβο: «Αν χρειαστεί να πάει το παιδί στο εξωτερικό θα χρειαστούν χρήματα. Πού θα τα βρείτε τότε;».

Υπογραφές-δέσμευση και «ψίχουλα» αντί ενίσχυσης

Το πρόσχημα για την έναρξη των εράνων ήταν συνήθως μια πιθανή μελλοντική νοσηλεία εκτός Ελλάδας. Οι κατηγορούμενοι έπειθαν τους γονείς να συγκεντρώσουν προκαταβολικά χρήματα «σε περίπτωση που οι θεράποντες ιατροί αποφασίσουν μετάβαση στο εξωτερικό».

Προκειμένου να «δέσουν» νομικά τις οικογένειες, τους έβαζαν να υπογράφουν δηλώσεις ότι αποδέχονται πως ό,τι ποσό συγκεντρωθεί θα τους αποδοθεί. Στην πράξη, ωστόσο, οι οικογένειες —οι περισσότερες εκ των οποίων είχαν ταξιδέψει από την επαρχία στην Αθήνα— λάμβαναν ελάχιστα ποσά, τα οποία κάλυπταν μόνο έξοδα μετακίνησης και προσωρινής διαμονής.

Ανακύκλωση αναρτήσεων με νέα στοιχεία και πλαστά ονόματα

Όταν τα μέλη του κυκλώματος διαπίστωναν ότι οι φωτογραφίες ενός παιδιού συγκινούσαν την κοινή γνώμη προσελκύοντας μαζικές δωρεές, επαναλάμβαναν τις καμπάνιες αλλάζοντας τα στοιχεία επικοινωνίας και τα ονόματα των εμπλεκομένων, ώστε να συνεχίζεται η ροή χρημάτων.

Χαρακτηριστικός είναι ο καταγεγραμμένος διάλογος μεταξύ του 37χρονου προέδρου και πατέρα ασθενούς:

Πρόεδρος ΜΚΟ: «Πρώτον, πρέπει να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει.»

Γονέας: «Μάλιστα, πρόεδρε.»

Πρόεδρος ΜΚΟ: «Για να το δίνουμε στον κόσμο. Δεύτερον, τα λεφτά θα τα πάρεις σε κάρτα.»

Γονέας: «Ναι, μου το είπε η… [η 35χρονη].»

Πρόεδρος ΜΚΟ: «Και τρίτον, θα λες σε όλους ότι δεν έχουμε ξανακάνει ανάρτηση. Και εσένα δεν σε λένε Αλέξανδρο αλλά Αλέκο.»

Γονέας: «Μάλιστα, πρόεδρε.»

Απόκλιση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Το μέγεθος της οικονομικής εκμετάλλευσης αποτυπώνεται στα λεγόμενα του ίδιου γονέα. Ενώ είχε υπογράψει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής χρημάτων, δεν ενημερώθηκε ποτέ επίσημα για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών: «Έχουν μαζευτεί παραπάνω από 250.000 ή 320.000 ευρώ για το παιδί μου και μου έχουν δώσει 25.000».

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος Κωνσταντίνος Φιρινίδης οδηγείται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα ενώ η 35χρονη σύντροφός του Βασιλική Μανησιώτη προφυλακίστηκε χθες.