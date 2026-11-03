Το κατώφλι του ανακριτή περνούν σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για τη διαχείριση δωρεών αλλά και για φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων.

Μεταξύ εκείνων που απολογούνται σήμερα βρίσκονται η 35χρονη Βασιλική Μανησιώτη, σύντροφος του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ, και ο αδελφός της Πέτρος Μανησιώτης, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε εμπλοκή και στη λογιστική διαχείριση εταιρικών σχημάτων που εξετάζονται από τις Αρχές.

Μαζί τους αναμένεται να απολογηθούν ένας 35χρονος εν ενεργεία διαιτητής και ένας διοικητικός παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας της Πιερίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο σκέλος της δικογραφίας που αφορά φερόμενες παρεμβάσεις σε ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις.

Κεντρικό πρόσωπο ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης εμφανίζεται στη δικογραφία ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ιδρυτής της ΜΚΟ, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του τόσο στη λειτουργία της οργάνωσης και στη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω δωρεών όσο και στο δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, που αφορά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Πιερία.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πρώτη υποομάδα φέρεται να αποτελούνταν από τον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, τη Βασιλική Μανησιώτη και τον Πέτρο Μανησιώτη και να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2018 στη συγκέντρωση δωρεών μέσω της ΜΚΟ. Οι κατηγορίες αποτελούν ισχυρισμούς της δικογραφίας και θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

Στο μικροσκόπιο οι δωρεές

Η έρευνα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνονταν και διαχειρίζονταν χρήματα που προορίζονταν για παιδιά και οικογένειες με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, μέσω της ΜΚΟ φέρονται να πραγματοποιήθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων και εάν μέρος των ποσών χρησιμοποιήθηκε για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους συγκεντρώθηκε.

Η δικογραφία εξετάζει επίσης δύο εταιρείες που ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 2026 και στις οποίες συμμετείχαν η Βασιλική και ο Πέτρος Μανησιώτης. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της έρευνας, η Βασιλική Μανησιώτη κατείχε ποσοστό 99%, ενώ ο αδελφός της 1%, με τις Αρχές να διερευνούν τη φύση των συναλλαγών των συγκεκριμένων εταιρειών.

Το δεύτερο σκέλος με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες

Παράλληλα, ξεχωριστό μέρος της δικογραφίας αφορά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Πιερία.

Κατά την έρευνα, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης φέρεται να είχε χρηματοδοτήσει με περίπου 250.000 ευρώ δύο ερασιτεχνικά σωματεία, ενώ εξετάζονται επικοινωνίες και οικονομικές συναλλαγές που οι Αρχές συνδέουν με πιθανή προσπάθεια επηρεασμού αγώνων και διαιτητικών αποφάσεων.

Σε αυτό το σκέλος περιλαμβάνονται ένας 43χρονος επικεφαλής επιτροπής διαιτησίας, ένας 35χρονος εν ενεργεία διαιτητής και ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας ομάδας.

Μία από τις αναμετρήσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία είναι το παιχνίδι Βατανιακός – Αιγινιακός, στο οποίο καταλογίστηκαν δύο πέναλτι υπέρ του Βατανιακού και μία κόκκινη κάρτα σε βάρος του Αιγινιακού. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εξετάζεται εάν είχε προηγηθεί χρηματική καταβολή για τον επηρεασμό προσώπων που μπορούσαν να παρέμβουν στη διαιτησία.

Οι κατηγορίες

Οι έξι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες που αφορούν απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία, καθώς και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

Η Βασιλική Μανησιώτη και ο Πέτρος Μανησιώτης καλούνται σήμερα να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή, όπως και οι δύο κατηγορούμενοι από το ποδοσφαιρικό σκέλος.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου αναμένεται να απολογηθεί ο 43χρονος αρχιδιαιτητής της Πιερίας, ενώ την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε απολογίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Οι κατηγορίες και οι ρόλοι που αποδίδονται στα πρόσωπα αποτελούν το περιεχόμενο της δικογραφίας και δεν συνιστούν τελεσίδικη κρίση για την ενοχή τους.