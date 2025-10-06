Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το πρωί της Κυριακής (5/10) στον Δήμο Παύλου Μελά το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Ελλήνων, που μαρτύρησαν τον Σεπτέμβριο του 1921 στα Δικαστήρια της Αμάσειας στον Πόντο.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, ακολούθησε εκδήλωση στο πάρκο του Δημαρχείου Παύλου Μελά, όπου ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας και Θράκης, δημοσιογράφος Νίκος Ασλανίδης, πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «Τα Δικαστήρια της Αμασείας και ο δημοσιογράφος Νίκος Καπετανίδης».

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης μίλησε για τον «εθνομάρτυρα που έδωσε με τη ζωή του το μέτρο του μεγαλείου του Ποντιακού Ελληνισμού». «Σήμερα, τιμούμε εκείνον και μαζί του όλους τους μάρτυρες που καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν στα Δικαστήρια της Αμάσειας, τον Σεπτέμβριο του 1921. Περισσότερο από ένας αιώνας μάς χωρίζει από τα γεγονότα εκείνα, κι όμως, ο πόνος, ο ξεριζωμός, η καταστροφή δεν ξεθώριασαν. Η θυσία εκείνων παραμένει φάρος, όχι μόνο για εμάς τους απογόνους τους, αλλά για κάθε κοινωνία που πιστεύει στη δικαιοσύνη, στην ελευθερία, στη δημοκρατία», είπε ο Δήμαρχος και συμπλήρωσε: «Ο Νίκος Καπετανίδης, μέσα από την εφημερίδα του “Εποχή”, δεν μας κληροδότησε μόνο την ιστορική μαρτυρία μιας ταραγμένης περιόδου, αλλά και πολύτιμα τεκμήρια του πολιτισμού και του πνεύματος των Ποντίων».

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας & Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο υφυπουργός αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης και οι βουλευτές Κατερίνα Νοτοπούλου (ΣΥΡΙΖΑ), Πέτρος Παππάς (ΠΑΣΟΚ) και Κυριακή Μάλαμα (Κίνημα Δημοκρατίας).