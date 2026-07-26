Έντονο προβληματισμό προκαλεί ο εξαιρετικά χαμηλός αριθμός των φετινών επιτυχόντων στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποκάλυψε ότι μόλις τέσσερις υποψήφιοι εξασφάλισαν μια θέση στο συγκεκριμένο τμήμα, αναδεικνύοντας τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα περιφερειακά ιδρύματα στην προσέλκυση νέων φοιτητών.

Απέναντι σε αυτή τη συνθήκη, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναζητά άμεσες λύσεις για την ενίσχυση της ελκυστικότητας των σπουδών του. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την παράλληλη ένταξη του Τμήματος Μαθηματικών και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, ώστε να ανοίξει η πόρτα σε ένα ευρύτερο κοινό υποψηφίων.

Παρ’ όλα αυτά, τα στελέχη του ιδρύματος εκτιμούν πως η συγκεκριμένη αλλαγή δεν αρκεί από μόνη της, καθώς απαιτείται μια συνολική στρατηγική ανάδειξης των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προοπτικών που προσφέρει η επιστήμη των Μαθηματικών στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Παράλληλα, το ίδρυμα επιχειρεί να αναπτύξει νέα, καινοτόμα γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, όπως το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον Οινοτουρισμό. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και την τοπική επιχειρηματικότητα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Στρατηγική προτεραιότητα παραμένει η βαθύτερη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τους φορείς και τους κατοίκους της Σάμου, ώστε η παρουσία του να αποτελεί διαρκή πυλώνα κοινωνικής, πολιτιστικής και αναπτυξιακής εξέλιξης για το νησί.