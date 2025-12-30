Στο πλαίσιο της εορτής της Πρωτοχρονιάς, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας , Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε την 130 Σμηναρχία Μάχης, στη νήσο Λήμνο και την 135 Σμηναρχία Μάχης, στη νήσο Σκύρο, όπου τον υποδέχθηκαν οι Διοικητές τους, Σμήναρχος Ευστάθιος Βαγενάς και Σμήναρχος Χρήστος Κοντσές, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του, ο Αρχηγός, συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό των Σμηναρχιών, της 7ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης, της 22ας Μοίρας Κατευθυνόμενων Βλημάτων, καθώς και με τους Ιπταμένους και Τεχνικούς των αεροσκαφών επιφυλακής, του κλιμακίου του συστήματος UAV-HERON I και του ελικοπτέρου ετοιμότητας.