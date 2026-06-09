Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας, με νεαρή κοπέλα που πήδηξε από 6ο όροφο κτηρίου στο κενό.

Λίγο πριν τις 20:00, το 20χρονο κορίτσι έπεσε από το κτήριο στην οδό Αθηνάς 2 στο Μοναστηράκι. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο οι διασώστες του ΕΚΑΒ και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 20χρονη είχε τις αισθήσεις της, όταν εντοπίστηκε από τους διασώστες. Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η κοπέλα, πέφτοντας, κατέληξε πάνω σε ένα σταθμευμένο μηχανάκι.

Το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές είναι η απόπειρα αυτοκτονίας.

Προς το παρόν δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία της, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.