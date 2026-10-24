Μετά την ιστορική συμφωνία στην οποία κατέληξαν η σιναϊτική Αδελφότητα και το αιγυπτιακό Κράτος, μπαίνουν σε τροχιά διευθέτησης όλα τα εκκρεμή ζητήματα που περιβάλλουν το καθεστώς της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Με επίσημη επιστολή του προς το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και την αιγυπτιακή Κυβέρνηση, ο Αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος της Μονής, Συμεών, ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την προοπτική υπογραφής της συμφωνίας, έχοντας εξασφαλίσει την ομόφωνη υποστήριξη των Ορθόδοξων Εκκλησιών.

Για ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

«Ο Φάρος της Ορθοδοξίας, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, αποκτά ένα στέρεο νομικό θεμέλιο με τη συμφωνία μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου. Μετά από 1.500 χρόνια που το νομικό καθεστώς της Μονής παρέμενε αίολο και αρρύθμιστο, η σημερινή συμφωνία εξασφαλίζει στο διηνεκές τον αναλλοίωτο θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων, καθώς επίσης και τη συνέχεια της Μονής με την απονομή αδειών παραμονής μακράς χρήσης στους μοναχούς», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών τονίζει τη στήριξη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, αλλά και από τις Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου που εξέφρασαν όπως αναφέρει, «την αμέριστη αδελφική τους συμπαράσταση για την υπογραφή της προαναφερόμενης συμφωνίας, με την ευχή και προσδοκία να συμβάλει στην ασφαλή διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων και την διασφάλιση των ιστορικών και νομίμων δικαίων της Μονής».

Η συμφωνία επετεύχθη μία ημέρα πριν την έκδοση της απόφασης του Ανωτάτου αιγυπτιακού δικαστηρίου, σχετικά με ιδιοκτησιακά και νομικά αμφισβητούμενες εκτάσεις και ακίνητα, προλαμβάνοντας τη δικαστική κρίση και διασφαλίζοντας θεσμικά τα δικαιώματα της Μονής.

«Επιδιώχθηκε να διευκρινισθούν περαιτέρω πτυχές της δικαστικής αποφάσεως και του τρόπου υλοποιήσεώς της, ώστε να εξασφαλισθεί απρόσκοπτα ο μοναστικός βίος της Μονής και να διευκρινισθεί η θέση και λειτουργία της στο πλαίσιο της σύγχρονης έννομης τάξεως της Αιγύπτου», ανέφερε σε δήλωσή του, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών.

Για την επιτομή μιας βαθιάς στρατηγικής, αλλά και αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα, μίλησε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας:

«Σε χαλεπούς καιρούς, με κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη και σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού. Η Ελληνική Κυβέρνηση στάθηκε και θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία μας και στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, με έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια και έπεα πτερόεντα, διότι η ευθύνη και η σοβαρότητα είναι η σφραγίδα της δικής μας Πολιτείας», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο αρχιεπίσκοπος Συμεών βρίσκεται στην Ελλάδα λόγω προβλήματος υγείας, συνεπώς η συμφωνία θα υπογραφεί μόλις καταστεί δυνατή η επιστροφή του στην Αίγυπτο. Εντούτοις η επιστολή συνιστά την ουσιαστική και δεσμευτική αποδοχή του διακανονισμού.

Μητσοτάκης για Μονή Σινά: «Ιστορική τομή η συμφωνία με την Αίγυπτο»

«Ιστορική τομή» που εδραιώνει τη νομική θέση της Μονής Σινά και διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία με την Αίγυπτο, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ. Συμεών.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Αρχιεπίσκοπο και του εξέφρασε, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, την υποστήριξή του στις αποφάσεις της Ιεράς Μονής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κοινή στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όπως ανέφερε, η στάση αυτή στέλνει «ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού, αλλά και της Ορθοδοξίας της καθ’ ημάς Ανατολής».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η εξέλιξη επιβεβαιώνει τι μπορεί να επιτύχει ο Ελληνισμός όταν ενώνεται και εργάζεται μεθοδικά.

Κατά την επικοινωνία τους, ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά αναφέρθηκαν επίσης στο προσωπικό ενδιαφέρον που επέδειξε για το ζήτημα ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, καθώς και στη διαχρονική σχέση του αιγυπτιακού λαού με την Ιερά Μονή Σινά.

Ο Αιγύπτιος ΥΠ.ΕΞ. χαιρετίζει τη συμφωνία

Το θέμα των εκκρεμών ζητημάτων και της συμφωνίας για τη Μονή Σίνα βρισκόταν στις τηλεφωνικές επαφές και τις συναντήσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαιρέτισε τη συμφωνία. Με τη σειρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, με ανάρτησή του στο Χ, καλωσόρισε την έγκριση της συμφωνίας της Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης, επιβεβαιώνοντας «εκ νέου την υπερηφάνεια της Αιγύπτου για αυτήν, καθώς και το ιστορικό της κύρος».