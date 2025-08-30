Συνεχίζεται το θρίλερ στη Μονή Σινά, με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να μένει εγκλωβισμένος εντός της Μονής και να προχωρά στη διαγραφή από το μοναχολόγιο, των 11 μοναχών που εκδίωξε από το Μοναστήρι, ως πραξικοπηματίες. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι στην περίπτωση που ξεκινήσει η διαδοχή, οι μοναχοί που διεγράφησαν δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία εκλογής .

Ωστόσο, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής τους, εφόσον οι έντεκα αυτοί μοναχοί ζητήσουν εγγράφως συγγνώμη για τις ενέργειές τους.

Πηγές του περιβάλλοντος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, υποστηρίζουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος της Μονής δεν φαίνεται διατεθειμένος να επιτρέψει την είσοδο επισκεπτών στο μοναστήρι, εφόσον δεν απομακρυνθούν από τον περιβάλλοντα χώρο οι έντεκα αυτοί μοναχοί.

Παράλληλα, έχει κάνει έκκληση να συνεχιστεί η τροφοδοσία και σε φάρμακα αλλά και σε είδη πρώτης ανάγκης της Μονής.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Παρασκευή, με ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρείχε τη στήριξη του στον Αρχιεπίσκοπο Σινά, επισημαίνοντας ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος και ηγούμενος.

Σε συνέντευξη του Έλληνας υπουργός. υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επεσήμανε ότι «δεν έχουμε εμπλοκή στα εσωτερικά εκκλησιαστικά ζητήματα της Μονής, τα οποία παρακολουθούμε στενά. Ενέχουν, βεβαίως, τον κίνδυνο περαιτέρω περιπλοκής μίας υπόθεσης που προσπαθούμε να διαχειριστούμε σε συνεργασία με τις Αρχές της Αιγύπτου».