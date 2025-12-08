Ένας εφευρετικός και ιδιαίτερα δημιουργικός με πολλή φαντασία κάτοικος του Χαλανδρίου, μετέτρεψε τη μονοκατοικία του σε ένα άκρως εντυπωσιακό Χριστουγεννιάτικο υπερθέαμα, κρατώντας την ίδια παράδοση εδώ και 23 χρόνια. Το δέντρο του έχει πανέμορφα στολίδια ενώ τα λαμπάκια που το κοσμούν φτάνουν τα 20.000.

Όπως περιγράφει ο κ.Βασίλης, στολίζει το σπίτι του κάθε χρόνο «στην αρχή πιο συντηρητικά», αλλά με την πάροδο του χρόνου ο στολισμός έγινε πιο οργανωμένος και απαιτητικός. Φέτος κυριαρχούν τα λευκά και χρυσαφί στοιχεία, με πινελιές από γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο και κίτρινο.

Η μονοκατοικία βρίσκεται στην οδό Ψαρών, στο Κάτω Χαλάνδρι, απέναντι από μια παιδική χαρά, με αποτέλεσμα όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, πολλά παιδιά να συγκεντρώνονται τα απογεύματα για να δουν από κοντά τον υπέροχο στολισμό που τους ταξιδεύει στο μαγικό πνεύμα των Χριστουγέννων.

20.000 λαμπιόνια και 20 ημέρες δουλειάς

Για την ολοκλήρωση του φετινού σχεδιασμού χρειάστηκαν περίπου 20 ημέρες ενασχόλησης ενώ η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε ορισμένες ζημιές, οι οποίες όμως αποκαταστάθηκαν άμεσα.

Ο κ. Βασίλης δεν εργάζεται μόνος του. Τέσσερις με πέντε φίλοι και κουμπάροι του, συμμετέχουν κάθε χρόνο στην καθιερωμένη πλέον διαδικασία του στολισμού. Όπως ανέφερε, κάθε χρόνο σχεδιάζει τον επόμενο στολισμό μόλις λίγο μετά το τέλος της κάθε εορταστικής περιόδου.

Η επίσημη τελετή φωταγώγησης πραγματοποιήθηκε χθες στις 20:00. Ο κ. Βασίλης αναμένεται να παρουσιάσει και φωτογραφικό υλικό από προηγούμενους στολισμούς, ώστε όπως λέει, να γίνει «αναδρομή και σύγκριση» με τα προηγούμενα χρόνια.

Πηγή: Ert News