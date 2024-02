Το who is who του Ανδρέα Τετέι

Ο 23χρονος επιθετικός της Κηφισιάς (γεν. στις 25/05/2001) έχει καταβολές από τη Γκάνα (μέσω πατέρα) και τη Σιέρα Λεόνε (μέσω μητέρας). Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στην Κυψέλη. Ουσιαστικά μεγάλωσε με την μητέρα του καθώς έχει χάσει τον πατέρα του από την ηλικία των οκτώ μηνών. Διασφάλισε την ελληνική ιθαγένεια μετά από διαδικασίες που κράτησαν για καιρό και έχει πλέον δικαίωμα να κληθεί στην Εθνική ομάδα είτε σε επίπεδο ανδρών είτε στην U21. Ο Ανδρέας Τετέι, ήταν ο πρώτος σκόρερ της Κηφισιάς την περασμένη σεζόν όταν η ομάδα προβιβάστηκε στην Super League 1, με 13 τέρματα (11 στο πρωτάθλημα και 2 στο κύπελλο). Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην ομάδα Άτλας Κυψέλης, ενώ ακολούθως συνέχισε στον ΠΑΟ Ρουφ. Αγωνιστικά, βελτιώθηκε πάρα πολύ από την στιγμή που εντάχθηκε στην Κηφισιά υπό την επίβλεψη του προπονητή Νίκου Κούστα με ειδικές ατομικές προπονήσεις.