Σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται η στάθμη του Μόρνου με αποτέλεσμα το χωριό Κάλλιο να έχει βυθιστεί πλήρως.

Ο φωτογράφος του πρακτορείου Eurokinissi, Αντώνης Νικολόπουλος, κατέγραψε με το φακό του το γεγονός, το οποίο είναι αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων φέτος.

Στις 30 Απριλίου 2026, τα συνολικά αποθέματα στους ταμιευτήρες της Αθήνας (π.χ. Μόρνος) διαμορφώθηκαν στα 771,6 εκατ. κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με τα 639,8 εκατ. κυβικά μέτρα που είχαν καταγραφεί ένα χρόνο πριν.

Πώς ήταν πέρυσι

Και πώς είναι φέτος