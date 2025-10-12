Μάχη για τη ζωή του δίνει το κορίτσι ενός έτους που νοσηλεύεται από χθες, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, καθώς έχασε τις αισθήσεις του λόγω της χρήσης ναρκωτικών ουσιών που έκανε ο πατέρας του στον ίδιο χώρο με εκείνο, στο διαμέρισμά τους επί της οδού Αχαρνών, στα Πατήσια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το πρωί του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙΑΣ κλήθηκαν στο διαμέρισμα από τη μητέρα του βρέφους η οποία βρισκόταν σε κατάσταση πανικού και εντόπισαν το κοριτσάκι χωρίς τις αισθήσεις του.

Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι την προηγούμενη μέρα ο πατέρας του βρέφους, ένας 27χρονος Αιγύπτιος, κάπνισε κάποιου είδους ναρκωτικό μπροστά στην ενός έτους κόρη του, με αποτέλεσμα το βρέφος να χάσει τις αισθήσεις του.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 27χρονο για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνου. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο πατέρας, παρότι το παιδί λιποθύμησε, δεν κάλεσε ποτέ σε βοήθεια.

Αυτή την ώρα, βρίσκεται υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί σε Εισαγγελέα και Ανακριτή.