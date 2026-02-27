Συνελήφθη, το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στην περιοχή του Μοσχάτου, ένας 33χρονος κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή του Μοσχάτου εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 33χρονο και μετά από έρευνα εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πιστόλι με γεμιστήρα,

• 10 φυσίγγια,

• 2 μαχαίρια,

• το χρηματικό ποσό των 7.575 ευρώ,

• χειροβομβίδα-ρέπλικα,

• 2 καπνοσύριγγες ναρκωτικών ουσιών και

• 3 κουτάλια με υπολείμματα ουσίας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.