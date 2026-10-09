Τραγική κατάληξη είχε η ισχυρή έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου.

Ο ένας εκ των δύο σοβαρά τραυματισμένων εργαζομένων είναι νεκρός. Πρόκειται για τον 43χρονο, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Θριασίου, και δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν οι γιατροί.

Ο δεύτερος, 50 ετών, νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, διασωηνομένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Πέντε ήταν οι τραυματίες από την έκρηξη – Ο Εισαγγελέας ζήτησε να συλληφθεί ο εργολάβος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνολικά πέντε ήταν οι εργαζόμενοι της Motor Oil που τραυματίστηκαν και φέρεται να ανήκουν σε εξωτερικό συνεργείο που εκτελούσε εργασίες στις εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα στη μονάδα «U6700». Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων.

Ο Εισαγγελέας ζήτησε η προσαγωγή του εργολάβου να μετατραπεί σε σύλληψη.

Πώς έγινε η έκρηξη

Η έκρηξη σημειώθηκε όταν κατά την διάρκεια εργασιών, εκτονώθηκε ένα καπάκι σε μια βάνα αερίου, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και τον τραυματισμό των εργαζομένων.

Στο σημείο προκλήθηκε μεγάλη κινητοποίηση, με ιδιωτικά ασθενοφόρα της ίδιας Motor Oil να σπεύδουν άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση και πραγματοποιείται αυτοψία στις εγκαταστάσεις της Motor Oil.

Η τελευταία ανακοίνωση της Motor Oil

«Έκτακτη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζoμένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.

Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους».

Η αρχική ανακοίνωση της εταιρείας για το περιστατικό

«Σήμερα, στις 11πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».