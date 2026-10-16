Στην προσαγωγή ενός 62χρονου εργολάβου προχώρησαν οι Αρχές μετά το νέο εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, όπου τραυματίστηκαν τέσσερις εργαζόμενοι, δύο εκ των οποίων σοβαρότερα.

Ο 62χρονος είχε αναλάβει τις εργασίες συντήρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το ενδεχόμενο η προσαγωγή του να μετατραπεί σε σύλληψη παραμένει ανοιχτό. Καθοριστικά αναμένεται να είναι τα συμπεράσματα της Επιθεώρησης Εργασίας, που ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η έκρηξη κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης

Το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που εξωτερικό συνεργείο πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης στις εγκαταστάσεις.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σημειώθηκε αιφνίδια και ισχυρή εκτόνωση αερίου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έκρηξη. Από το συμβάν δεν προκλήθηκε πυρκαγιά.

Στο Θριάσιο οι δύο σοβαρότερα τραυματισμένοι

Οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν σοβαρότερα είναι Έλληνες, ηλικίας 40 και 59 ετών.

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου, ωστόσο, λόγω των εγκαυμάτων και των καταγμάτων που έφεραν, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο Θριάσιο Νοσοκομείο για εξειδικευμένη περίθαλψη.

Μάλιστα, τα κατάγματα του ενός εκ των δύο αξιολογήθηκαν ως ιδιαίτερα σοβαρά, με αποτέλεσμα να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Στη συνέχεια και οι δύο μεταφέρθηκαν στην κλινική εγκαυμάτων, όπου νοσηλεύονται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Ελαφρύτερα τραυματισμένοι ακόμη δύο εργαζόμενοι

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ακόμη δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι μετέβησαν με δικό τους όχημα στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Πρόκειται για έναν 28χρονο Έλληνα και έναν 48χρονο Σλοβένο.

Ο 28χρονος τραυματίστηκε από πτώση που προκλήθηκε την ώρα της έκρηξης, ενώ ο 48χρονος φέρεται να υπέστη τραυματισμό εξαιτίας του ισχυρού ωστικού κύματος.

Τα τραύματά τους χαρακτηρίζονται ελαφρύτερα.

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες του ατυχήματος

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι εργασίες όσο και το εάν είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Η προσαγωγή του 62χρονου εργολάβου εντάσσεται σε αυτή τη διαδικασία, ενώ αναμένονται τα πορίσματα των αρμόδιων ελεγκτών πριν ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις.

Είχε προηγηθεί η θανατηφόρα έκρηξη της 9ης Οκτωβρίου

Το νέο περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη θανατηφόρα έκρηξη στις ίδιες εγκαταστάσεις, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Για εκείνο το συμβάν είχαν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις, με τις δύο υποθέσεις να επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις.

Motor Oil: Αναστέλλονται οι εργασίες συντήρησης έως τις 19 Οκτωβρίου

Σε ανακοίνωσή της, η Motor Oil αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρισκόταν εκτός λειτουργίας.

Η εταιρεία κάνει λόγο για δύο τραυματίες εργαζομένους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της εταιρείας, το συμβάν ενδέχεται να προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, η Motor Oil ανακοίνωσε ότι οι εργασίες προληπτικής συντήρησης, το λεγόμενο shut down, αναστέλλονται άμεσα έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.