Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες, 43 και 50 ετών αλβανικής καταγωγής, από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνολικά πέντε εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, με δύο από αυτούς να φέρουν σοβαρά τραύματα. Οι εργαζόμενοι φέρεται να ανήκουν σε εξωτερικό συνεργείο που εκτελούσε εργασίες στις εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα στη μονάδα «U6700».

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» στο σημείο δραστηριοποιούνται εργολαβικές εταιρείες, ενώ υπάρχει αναστάτωση μεταξύ των εργαζομένων.

Το κάτω διυλιστήριο, όπου βρίσκεται η μονάδα, υπολειτουργεί και δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κάποιος.

Κατά τις ίδιες αναφορές, η έκρηξη σημειώθηκε όταν κατά την διάρκεια εργασιών, εκτονώθηκε ένα καπάκι σε μια βάνα αερίου, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και τον τραυματισμό των εργαζομένων.

Στο σημείο προκλήθηκε μεγάλη κινητοποίηση, με ιδιωτικά ασθενοφόρα της ίδιας Motor Oil να σπεύδουν άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά των τραυματιών στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η κατάσταση των δύο σοβαρά τραυματιών έχει σταθεροποιηθεί, ενώ έχουν μεταφερθεί πλέον στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας των δύο σοβαρά τραυματισμένων εργαζομένων.

Να σημειωθεί ότι έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας και ζήτησε να πραγματοποιηθεί πρώτα αυτοψία.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Motor Oil: «Σήμερα, στις 11πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».