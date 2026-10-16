Σε τρεις συλλήψεις και στη σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος συνολικά εφτά ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές για το νέο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10) στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεόδωρους Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, σημειώθηκε αιφνίδια εκτόνωση και έκρηξη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις εργαζόμενοι, δύο εκ των οποίων διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και εγκαύματα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την άμεση αναστολή των εργασιών προληπτικής συντήρησης έως τις 19 Οκτωβρίου.

Τρεις συλλήψεις, προσαγωγή εργολάβου και η δικογραφία της ΕΛ.ΑΣ.

Όσον αφορά τους τρεις συλληφθέντες, πρόκειται για έναν 46χρονο, έναν 62χρονο και έναν 63χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινής επικίνδυνης βλάβης.

Η δικογραφία που συνέταξε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου περιλαμβάνει ακόμη τέσσερις κατηγορούμενους, ηλικίας από 28 έως 61 ετών.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στην προσαγωγή ενός 62χρονου εργολάβου, ο οποίος είχε αναλάβει τις εργασίες συντήρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Καθοριστικά για την πορεία της προσαγωγής του αναμένονται τα πορίσματα και τα συμπεράσματα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το οποίο ενημερώθηκε αμέσως μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου.

Πώς σημειώθηκε η έκρηξη – Τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίες

Το συμβάν σημειώθηκε την ώρα που εξωτερικό εργολαβικό συνεργείο πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρισκόταν εκτός λειτουργίας.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σημειώθηκε αιφνίδια και ισχυρή εκτόνωση αερίου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έκρηξη, χωρίς ωστόσο να προκληθεί πυρκαγιά.

Από την εκτόνωση και την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερις εργαζόμενοι:

Ο 59χρονος και ο 40χρονος (Έλληνες): Διέρχονταν από το σημείο της εκτόνωσης. Μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και εν συνεχεία κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο Θριάσιο Νοσοκομείο λόγω των εγκαυμάτων και των σοβαρών καταγμάτων που έφεραν. Ο ένας υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρών καταγμάτων, ενώ και οι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας της κλινικής εγκαυμάτων. Ο 28χρονος (Έλληνας) και ο 48χρονος (Σλοβένος): Βρίσκονταν σε απόσταση από το σημείο της εκτόνωσης. Ο 28χρονος τραυματίστηκε από πτώση την ώρα της έκρηξης και ο 48χρονος από το ισχυρό ωστικό κύμα. Μετέβησαν με δικό τους όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέροντας ελαφρύτερα τραύματα.

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες – Αναστολή εργασιών από τη Motor Oil

Το νέο αυτό περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες μετά τη θανατηφόρα έκρηξη που είχε λάβει χώρα στις ίδιες εγκαταστάσεις την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, κατά την οποία είχαν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι και είχαν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Motor Oil αναφέρει ότι το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης σε εκτός λειτουργίας μονάδα, κάνοντας λόγο για δύο τραυματίες εργαζομένους εργολαβικού συνεργείου που μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της εταιρείας, το συμβάν ενδέχεται να προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι εργασίες προληπτικής συντήρησης (shut down) αναστέλλονται άμεσα έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.