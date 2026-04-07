Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται το βράδυ της Μ.Τρίτης (7/4), στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Συγκεκριμένα μοτοσικλέτα παρέσυρε μία πεζή, στη συμβολή με την οδό Αχαΐας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια στη γυναίκα και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Η γυναίκα είναι ενήλικη, με καταγωγή από το εξωτερικό, και σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια του ατυχήματος.