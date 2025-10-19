Σε πίστα αγώνων ταχύτητας μετέτρεψε το βράδυ του Σαββάτου ένας νεαρός οδηγός την Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου και την Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Με την μοτοσικλέτα του, RX Yamaha, κυβισμού 120 hp, φωτογραφία της οποίας εξασφάλισε το zougla.gr, εντοπίστηκε από Αστυνομικούς της Τροχαίας οι οποίοι προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Μάταια … Ο νεαρός, αιγυπτιακής καταγωγής, παραβίασε όχι ένα, όχι δύο, αλλά … 6 κόκκινους σηματοδότες και από την Βάρης – Κορωπίου μπήκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης όπου τελικά, κάτω από άγνωστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής.

Ο 22χρονος τελικά συνελήφθη, και όπως διαπιστώθηκε, δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη και διετάχθη η επαναπροσαγωγή του στα δικαστήρια.

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου