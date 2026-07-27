Βίντεο: Αλέξης Σφαέλος

Μοτοσικλέτα τυλίχθηκε στις φλόγες το μεσημέρι της Δευτέρας 27/07, στο ύψος της γέφυρας Βαρυμπόμπης.

Ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το όχημά του, σταμάτησε στην άκρη, και το εγκατέλειψε αμέσως. Η κίνησή του αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς ελάχιστες στιγμές μετά την απομάκρυνσή του, εκτοξεύτηκαν οι πρώτοι σπινθήρες και η μοτοσικλέτα πήρε φωτιά ακαριαία.

Μέσα σε λίγα λεπτά, το όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες και μετατράπηκε σε μια μάζα από λιώσιμο μετάλλου και στάχτης, προκαλώντας την αναστάτωση των διερχόμενων οδηγών.

Η «Ζούγκλα» βρέθηκε στο σημείο και εξασφάλισε αποκλειστικές εικόνες από το περιστατικό: