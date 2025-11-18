Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), συνέλαβαν χθες (17/11) το βράδυ έναν 30χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος κινούνταν στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος του Γέρακα, με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 205 χλμ/ώρα. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε με συσκευή radar και έδειξε ότι ο οδηγός υπερέβη κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 60 χλμ/ώρα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών.

Κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου, διαπιστώθηκε πως ο 30χρονος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, καθώς αυτή είχε αφαιρεθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου 2025 από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, λόγω μη χρήσης κράνους.

Εις βάρος του επιβλήθηκαν οι σχετικές διοικητικές ποινές και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 30χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε βραδινές ώρες χτες (17-11-2025) επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, στην περιοχή του Γέρακα, να κινείται με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 30χρονος κινούνταν με 205 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 60 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Όπως προέκυψε, η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί την 23-9-2025 από αστυνομικούς του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

Στον οδηγό του εν λόγω δικύκλου επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».