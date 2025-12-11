Κατά την διάρκεια ελέγχων στην Αττική οδό, ένας οδηγός μοτοσικλέτας δεν θέλησε να υποβληθεί σε έλεγχο και όπως φαίνεται και σε βίντεο παρέσυρε τον τροχονόμο.

Στο βίντεο φαίνονται καθαρά άλλα οχήματα που έχουν συμμορφωθεί στα σήματα των αστυνομικών και έχουν σταματήσει για να υποβληθούν σε έλεγχο αλλά ένας οδηγός μηχανής είχε αντίθετη άποψη και θέλησε να παρακάμψει τον έλεγχο παρασύροντας έναν αστυνομικό.

Στο νοσοκομείο ο τραυματισμένος αστυνομικός

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ ο οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

