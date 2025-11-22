Ο πατέρας της άτυχης 13χρονης που έχασε την ζωή της από πνιγμό στο 2ο Ειδικό Σχολείο Πειραία κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Η 13χρονη έτρωγε το τοστ του κατά τη διάρκεια του δεκατιανού διαλλείματος και πνίγηκε. Παρά την έντονη κινητοποίηση των γιατρών, δυστυχώς κατέληξε.

Προσήχθησαν χθες για την υπόθεση αυτή ο καθηγητής που είχε την επίβλεψή της και ο διευθυντής του σχολείου. Ο υπεύθυνος καθηγητής της ανέφερε ότι είχαν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα.

Το τραγικό συμβάν

Η 13χρονη ήταν μαζί με δύο συμμαθητές της, τον καθηγητή και μια νοσοκόμα που διαθέτει το σχολείο, όταν σημειώθηκε το συμβάν.

Το τοστ ήταν κομμένο σε μικρά κομμάτια γιατί το κορίτσι είχε κινητικά προβλήματα και θα το βοηθούσε στην κατάποση.

Το παιδί μελάνιασε ξαφνικά και αμέσως της δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τη νοσηλεύτρια έως ότου ανέλαβε το ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νίκαιας, όπου της έγινε ΚΑΡΠΑ. Παρά την προσπάθεια των γιατρών να την επαναφέρουν δεν κατάφερε να αντέξει.

«Μου ‘φαγαν την Ειρήνη»

Η γιαγιά του κοριτσιού μίλησε στα μέσα για τον άδικο χαμό της εγγονής: «Με πήρε ο γαμπρός μου και μου είπε, μου ούρλιαζε το πρωί: “μου ‘φαγαν την Ειρήνη, μου ‘φαγαν την Ειρήνη”. ” Τι λες”, βρε του λέω. “Μου πνίγηκε, πνίγηκε η Ειρήνη στο σχολείο”», περιέγραψε.

«Η τροφή είχε φτάσει στους πνεύμονες»

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε:

«Ήρθαν 2 άτομα από το σχολείο να μας ζητήσουν βοήθεια. Δικός μας καρδιολόγος και νοσηλεύτρια μαζί με απινιδωτή τρέξανε στο παιδί. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το παιδί έβγαζε συνέχεια τροφή. Είχε φτάσει στους πνεύμονες. Όταν έφτασα, ήταν σε ανακοπή το παιδί. Έκανα συμπιέσεις και ακολούθησα το πρωτόκολλο της καρδιακής ανακοπής. Μπήκα στο ασθενοφόρο. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο ενώ δεν ήταν σε εφημερία μας περίμεναν 20 άτομα. Άνοιξαν οι κλινικές. Παιδιατρική χειρουργική, όλα. Στο νοσοκομείο παλεύαμε 30 λεπτά. Το παιδί δεν επανερχόταν» περιέγραψε.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που φτάνουν ΕΚΑΒ και ΕΛ.ΑΣ. στο ειδικό σχολείο: