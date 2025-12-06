Στο πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία της Ζακύνθου μετά τον θάνατο του 2χρονου παιδιού στο χωρίο Άγιος Λέοντας, το οποίο ξεψύχησε έπειτα από την άγρια επίθεση που δέχτηκε από σκύλο της οικογένειάς του.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν οι γονείς επέστρεφαν από ψώνια. Το αγόρι διέφυγε της προσοχής τους και μπήκε στον χώρο όπου βρισκόταν αλυσοδεμένο το Πίτμπουλ, το οποίο και του επιτέθηκε. Το παιδί φαίνεται να δέχτηκε δαγκώματα στον λαιμό και στο πρόσωπο.

Οι γονείς του, ο πατέρας αλβανικής καταγωγής και η μητέρα Βρετανίδα, το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Οι γονείς συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Εις βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία.

«Πήρα το Πίτμπουλ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί»

Μιλώντας στον Alpha, ο πατέρας δήλωσε: «Με φώναξε η κόρη μου, η μικρή και έτρεξα γρήγορα. Αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου».

Σχετικά με τον σκύλο, αναφέρει: «Ήταν αδέσποτο, το είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα και το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου, με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια».

Η περιγραφή γιατρού

«Ήρθε το παιδάκι. Έγινε αναζωογόνηση, ήταν κατακρεουργημένο από κάποιο Πίτμπουλ. Ήταν άσφυγμο, έγινε αμέσως αναζωογόνηση, ΚΑΡΠΑ που λέμε. Στο λαιμό είχε φοβερά δαγκώματα, μπορεί και σε βαθμό μη αναγνωρίσιμο» περιέγραψε γιατρός στον Alpha.

Το σπίτι όπου μένει η οικογένεια βρίσκεται λίγο έξω από το χωρίο Άγιος Λέοντας, ενώ οι γονείς του παιδιού φαίνεται είναι φιλόζωοι καθώς φιλοξενούσαν στο σπίτι τους αδέσποτα της περιοχής. Το ΕΡΤnews, ανέφερε ότι η οικογένεια είχε 25-30 σκυλιά και διάφορα άλλα ζώα.

Σύμφωνα με τον Alpha, ο πατέρας κρατείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται καθώς έχει υποστεί σοκ.