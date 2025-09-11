Ενώπιον των Δικαστικών Αρχών θα βρεθεί ο 42χρονος που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών, μετά από τις καταγγελίες πέντε γυναικών για ερωτικά ραντεβού και ερωτικές ταινίες.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει την κατάθεση σοκ μίας γυναίκας, η οποία μέχρι και σήμερα ζει έναν πραγματικό εφιάλτη.

Η γνωριμία της με τον 42χρονο ξεκίνησε με αφορμή δύο γάτες. Ο ίδιος, στη συνέχεια της γνωριμίας τους, της είπε ότι έχει οικονομικά προβλήματα.

Ήταν η πρώτη φορά που της αποκάλυψε ότι ασχολείται με ερωτικές ταινίες:

«Έπειτα μου ανέφερε εάν ήθελα να συνεργαστώ μαζί του, προκειμένου να κάνω ταινίες ερωτικού περιεχομένου για να βγάλουμε χρήματα. Εγώ όταν τον άκουσα αρνήθηκα, και του ανέφερα ότι αυτό δεν είναι του χαρακτήρα μου. Μετά από όλη αυτή τη συζήτηση καταλήξαμε στην οικία του, η οποία ήταν στην Αθήνα, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, χωρίς να θυμάμαι την ακριβή διεύθυνση.

Φτάνοντας στην πόρτα της οικίας του, του είπα ότι δεν θέλω να μπω στο σπίτι, και αυτός με έσπρωξε με τα χέρια του και με έβαλε στο σπίτι του προκειμένου να καθίσουμε και να μιλήσουμε. Εκεί μου έδωσε ένα χαρτί χωρίς να θυμάμαι τι ανέγραφε και μου είπε να το υπογράψω. Εγώ όταν αρνήθηκα, μου ανέφερε ότι εάν δεν το υπογράψεις θα βλάψω κάποιον δικό σου άνθρωπο. Μου είπε ότι στο παρελθόν είχε μπει φυλακή για φόνο και δεν του είναι κάτι».

Η κοπέλα τρομοκρατημένη υπέγραψε το χαρτί, ενώ στη συνέχεια ο 42χρονος τη μετέφερε σε ξενοδοχείο στο Λυκαβηττό:

«Μπήκαμε στο δωμάτιο και μου ζήτησε να βάλω μαύρα εσώρουχα, τα οποία είχε πάρει από το σπίτι του. Ήθελε να μείνω μόνο με τα εσώρουχα, προκειμένου να με φωτογραφίσει για να με προωθήσει όπως μου είπε σαν μοντέλο της εταιρείας του.

Αφού μου έβγαλε κάποιες φωτογραφίες, εν συνεχεία πήρε μία κάμερα και με παρότρυνε να προχωρήσουμε σε βίντεο χωρίς να φαίνονται πρόσωπα. Αυτός με διέταξε να πάω μέσα στο μπάνιο, να βγάλω τα εσώρουχα και να παριστάνω ότι κάνω μπάνιο και να χαϊδεύω τον εαυτό μου».

Η συνέχεια ήταν μαρτυρική για την κοπέλα, καθώς ο 42χρονος, όπως ισχυρίζεται η ίδια, προχώρησε σε σεξουαλική πράξη έχοντας κάμερα στο ένα του χέρι:

«Τη στιγμή που του έλεγα ότι πονάω έκοβε τα βίντεο, προκειμένου να μην ακούγομαι. Του είπα να με πάει σπίτι μου και μου είπε να τραβήξουμε και άλλα βίντεο, γιατί με ένα βίντεο δεν βγάζεις χρήματα».

«Γύρισα 10 με 15 ταινίες ερωτικού περιεχομένου»

Η κοπέλα καταγγέλλει ότι ο 42χρονος την ανάγκασε να κάνει ερωτικά ραντεβού αλλά και ταινίες πορνό:

«Το 2022, αν θυμάμαι καλά, γύρισα 10 με 15 ταινίες ερωτικού περιεχομένου και σε γνώση μου ήξερα ότι όλα τα βίντεό μου θα ανέβουν στο ερωτικό site που διαθέτει ο 42χρονος, παρά τη θέλησή μου. Όλα αυτά τα χρόνια τα κρατούσα μέσα μου και πίστευα ότι κάποια ημέρα θα τα ξεχάσω, και για αυτόν το λόγο, δεν είχα τη δύναμη να μιλήσω ούτε στους δικούς μου ανθρώπους».

Επισημαίνεται ότι τα βίντεο παραμένουν ακόμη στο διαδίκτυο και η κοπέλα, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα καθώς την αναγνωρίζουν και τη ρωτούν αν της αρέσει η δουλειά της ως… βίζιτα.