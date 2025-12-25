Συγκλονίζει ο σύντροφος της 42χρονης Ελληνίδας αεροσυνοδού Μαρίας Παππά, η οποία σκοτώθηκε στη συντριβή του μοιραίου Falcon 50 που συνετρίβη έξω από την Άγκυρα το βράδυ της Τρίτης (23/12), μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1, όπου μετέφερε την τελευταία τους συνομιλία, πριν από τη μοιραία πτήση.

«Μιλήσαμε για τελευταία φορά το βράδυ πριν την τελευταία της πτήση. Μου είπε “σ’ αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω”. Έφυγε η ζωή μου και δεν γύρισε ποτέ» δήλωσε αρχικά ο σύντροφος της.

«Με τη Μαρία γνωριστήκαμε στην Ολυμπιακή το 2006 και από τότε ήμασταν μαζί. Εκείνη αεροσυνοδός και εγώ φροντιστής. Μαζί είχαμε πετάξει αρκετές φορές. Μετά την Ολυμπιακή άλλαξε περίπου 15 εταιρείες. Στην εταιρεία αυτή πήγε για πρώτη φορά», αποκάλυψε ο σύντροφός της, ενώ συμπλήρωσε ότι «ήταν η πρώτη της πτήση με την εταιρεία. Η Μαρία δεν φοβόταν. Σε αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει φόβος. Αν φοβάσαι, δεν μπαίνεις στο αεροπλάνο».

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το τι σήμαινες για εμένα. Ήσουν ο πιο συμπονετικός, αγαθός, καλόκαρδος και ευγενικός άνθρωπος που τον χαρακτήριζε η μεγαλοψυχία. Ήσουν η χαρά της ζωής. Σ’ αγαπώ Μαιρούλα μου. Να προσέχεις τη μαμά» ανέφερε από την πλευρά του ο αδερφός της 42χρονης.

Η Μαρία Παππά εργαζόταν ως αεροσυνοδός από πολύ νεαρή ηλικία, σχεδόν αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο. Ήταν ένα παιδικό όνειρο που, όπως έλεγε στους δικούς της ανθρώπους, κατάφερε να κάνει πραγματικότητα.