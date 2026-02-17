«Μου έλεγαν ότι η οσμή δεν ήταν κάτι ανησυχητικό και οφειλόταν στο γεγονός της πλήρωσης καυσίμου στις δεξαμενές. Άλλες φορές, μου έλεγαν ότι έφταιγε το πλυντήριο, που βρισκόταν στον χώρο της λάντζας» κατέθεσε μετά τη σύλληψή του ο υπεύθυνος βάρδιας στο εργοστάσιο της τραγωδίας στα Τρίκαλα.

Η κατάθεσή του, που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα», αποκαλύπτει ότι η οσμή ήταν έντονη για αρκετό καιρό. Ο ρόλος του συγκεκριμένου εργαζόμενου ήταν, όπως λέει, να ελέγχει τα κουλούρια, το ζυμάρι, εάν βγαίνουν από τη μηχανή σε καλή κατάσταση.

Ξεκινώντας την κατάθεσή του ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν διαμαρτυρίες για την οσμή:

«Μου είχε αναφερθεί μία με δύο φορές ότι υπήρχε μια μυρωδιά στο μπάνιο και στην λάντζα. Οι συγκεκριμένοι χώροι βρίσκονταν κοντά στο ζυμωτήριο. Συγκεκριμένα, μου είχε αναφερθεί, χωρίς να θυμάμαι τον αριθμό των ατόμων που μου το είχαν αναφέρει και ποιοι ήταν, ότι αντιλαμβάνονταν μία περίεργη μυρωδιά, χωρίς να μπορούν να την προσδιορίσουν.

Ερώτηση: Εσύ είχες αντιληφθεί αυτή την περίεργη μυρωδιά;

Απάντηση: Σπάνια. Καμιά φορά στη λάντζα είχα αντιληφθεί και εγώ αυτή τη μυρωδιά».

Οι αρχές ρώτησαν τον εργαζόμενο για τις ενέργειες που έκανε μετά τις διαμαρτυρίες για την οσμή (λόγω του προπανίου):

«Το ανέφερα σε δύο διευθυντές, στον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος και στον υδραυλικό της επιχείρησης.

Ερώτηση: Για πόσο καιρό υπήρχε αυτή η περίεργη μυρωδιά;

Απάντηση: Εγώ την αντιλαμβανόμουν παροδικά, για διάστημα ενός μήνα περίπου».

Ο υπεύθυνος βάρδιας αποκάλυψε στις αρχές ότι στο… υπερσύγχρονο εργοστάσιο, οι εργαζόμενες το χειμώνα ζεσταίνονταν με δύο σόμπες με αντίσταση, εν γνώσει της διοίκησης.

Ισχυρίστηκε, επιπλέον, ότι είχε γνώση του υπογείου το οποίο επισκέφθηκε πριν από πέντε χρόνια για να βρει κάποια ανταλλακτικά.

«Η απάντηση που μου έδιναν για την οσμή με παρεξένεψε»

Μία εργαζόμενη κατέθεσε ότι οι απαντήσεις που έπαιρνε από τους υπευθύνους για την οσμή την παραξένεψαν, καθώς δεν υπήρχε λογική:

«Αντιλήφθηκα μία μυρωδιά. Μία φορά το Σάββατο στις 24 Ιανουαρίου και σίγουρα άλλη μία φορά κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Την αντιλήφθηκα στις τουαλέτες του κτηρίου Β και έμοιαζε με την οσμή από το γκαζάκι του υγραερίου, όταν το ανοίγουμε για να ψήσουμε καφέ. Ενημέρωσα την πρώτη φορά τους δύο υπευθύνους βάρδιας. Ο ένας από αυτούς, μου είπε ότι κάποιος συνάδελφος έβαλε πλυντήριο στη λάντζα και ότι αυτός ήταν ο λόγος της μυρωδιάς. Η απάντησή του με παραξένεψε, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω πως συνδέεται η λάντζα με το μπάνιο».

Στις νέες φωτογραφίες που παρουσιάζει η «Ζούγκλα», αποτυπώνεται πως τα εγκληματικά λάθη και οι παραλείψεις «τίναξαν στον αέρα» το εργοστάσιο.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη που δεν έμεινε τίποτα.

Δείτε τις φωτογραφίες:







