Aμετανόητος εμφανίζεται ο υπερήλικας με την καραμπίνα που προφυλακίστηκε μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις σε ΕΦΚΑ Κεραμεικού και Πρωτοδικείο. Μιλώντας στον ANT1, ο 89χρονος τονίζει πως του φέρθηκαν σαν σκουπίδι.

«Το έκανα για όλους εσάς, για να μην υποφέρετε όταν θα ζητήσετε την σύνταξη, όπως εγώ. Ήρθα στην Ελλάδα μετά από 48 χρόνια δουλειάς στη Γερμανία και την Αμερική και μου φέρθηκαν σαν σκουπίδι στο ΙΚΑ. Δεν έχουμε κράτος που σέβεται τον πολίτη. Δεν το έκανα για τα χρήματα αλλά για την αξιοπρέπειά μου. Εγώ θα φύγω, με περιμένει εκεί ψηλά η Θέμιδα. Θα σε περιμένω εκεί να τα πούμε πάλι. Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα λέω ιστορίες από το Σικάγο σε νεότερους και συμβουλές. Έμαθα ότι πρέπει να αγαπώ λιγότερο την πατρίδα μου που με πλήγωσε!».

Tην αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους θα ζητήσει άμεσα ο δικηγόρος του καθώς, όπως λέει, η υγεία του είναι επιβαρυμένη. Παρά το ψυχιατρικό του παρελθόν και το γεγονός ότι έστειλε στο νοσοκομείο πέντε ανθρώπους γιατί δεν του έβγαζαν σύνταξη, κάποιοι συγγενείς του υπερήλικα που πραγματοποίησε δύο ένοπλες επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας εμφανίζονται πρόθυμοι να τον φιλοξενήσουν.

Τέσσερις από τους πέντε τραυματίες έλαβαν εξιτήριο. Στον Ερυθρό Σταυρό εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 62χρονος υπάλληλος του ΕΦΚΑ που δέχθηκε τα πυρά του 89χρονου.