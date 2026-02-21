Ξετυλίγεται σιγά – σιγά το κουβάρι της πλήρους εξιχνίασης της μεγάλης υπόθεσης με την εξάρθρωση της 28μελούς σπείρας που διακινούσε κοκαΐνη και άλλα ναρκωτικά στη Ρόδο, μετά την άσκηση κακουργηματικών διώξεων σε βάρος των πέντε συλληφθέντων μελών της οργάνωσης.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. αποτυπώνει μια έρευνα μεγάλης διάρκειας και πολυσύνθετης δομής, με χρονικό εύρος που τοποθετείται τουλάχιστον από τον Απρίλιο 2025 έως και τις 18 Φεβρουαρίου του 2026.

Το κρίσιμο στοιχείο της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι ότι αναδεικνύει δύο παράλληλους άξονες δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

Ο 39χρονος συλληφθείς αρχηγός της σπείρας

Ο πρώτος αφορά μια ιεραρχικά δομημένη επιχειρησιακή ομάδα, με επικεφαλής τον 39χρονο Αλβανό αρχηγικό μέλος της σπείρας που συνελήφθη, ο οποίος είχε τον γενικό σχεδιασμό και τον πλήρη συντονισμό των υπόλοιπων μελών της.

Πιο αναλυτικά, ως προς τον τρόπο δράσης του, εξασφάλιζε τις απαραίτητες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από την Αττική, οργάνωνε τη μεταφορά τους μέσω πλοίων από τον Πειραιά προς τη Ρόδο και την Κω, έδινε εντολές σε έτερα μέλη για την παραλαβή, μεταφορά και ασφαλή παράδοση των ποσοτήτων, ενώ παραλάμβανε και ο ίδιος ναρκωτικές ουσίες στη Ρόδο.

Τα υπόλοιπα μέλη, μεταξύ των οποίων και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνταν στην -κατά περίπτωση- προμήθεια, αποθήκευση, απόκρυψη και περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών, φροντίζοντας πάντα να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας τόσο κατά τις επικοινωνίες τους, όσο και κατά τις μετακινήσεις τους.

Ο Επιλοχίας- διακινητής ναρκωτικών που έπαιζε στο καζίνο

Στην σπείρα της διακίνησης των ναρκωτικών, εμπλέκεται και ένας 41χρονος στρατιωτικός, Επιλοχίας στον βαθμό, με καθαρό Ποινικό Μητρώο, ο οποίος υπηρετεί στο Τάγμα Υγειονομικού Εθνοφυλακής Ρόδου. Ο εν λόγω στρατιωτικός διακινούσε ναρκωτικά στο νησί και ενημέρωνε τον 39χρονο αρχηγό της σπείρας για τις δραστηριότητες, ενώ παράλληλα έπαιζε χρηματικά ποσά αγνώστου ύψους στο καζίνο της Ρόδου.

Δύο αστυνομικοί κατηγορούνται για τοκογλυφία και απάτες

Ο δεύτερος άξονας αφορά ένα ξεχωριστό σκέλος οικονομικών αδικημάτων, το οποίο προέκυψε κατά τη διάρκεια της ίδιας ερευνητικής διαδικασίας και περιλαμβάνει τοκογλυφία, κακουργηματική απάτη, νομιμοποίηση εσόδων και ενέργειες όπως άρση τραπεζικού απορρήτου, με πρωταγωνιστές δύο αστυνομικούς αλλά και ιδιώτη.

Συγκεκριμένα, σχηματίσθηκε έτερη δικογραφία σε βάρος δύο αστυνομικών και ενός ιδιώτη για -κατά περίπτωση- τοκογλυφία, απάτη, συνέργεια σε απάτη, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία για συμμετοχή δύο αστυνομικών που υπηρετούν στη Ρόδο σε διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε ό,τι αφορά τον εν λόγω ιδιώτη, είχε δώσει επιταγή στους δύο αστυνομικούς, από την οποία του παρακράτησαν το 25% του ποσού. Παράλληλα, ο ένας από τους δύο αστυνομικούς, είχε δανείσει σε άλλο ιδιώτη το ποσό των 50.000 ευρώ και ο τελευταίος του επέστρεψε 60.000 ευρώ, δηλαδή ο αστυνομικός καρπώθηκε επιπλέον 10.000 ευρώ ως τοκογλυφικό τόκο.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι με τα κωδικά ονόματα για τα ναρκωτικά

Η αποκωδικοποίηση είναι εκτενής και δείχνει προσπάθεια να στηθεί ένα εσωτερικό λεξιλόγιο που να καλύπτει είδη, ποσότητες, τρόπους αγοραπωλησίας και ακόμη και ερωτήσεις για ποσότητα με αναγραμματισμούς. Ενδεικτικά τα μέλη της σπείρας, αποκαλούσαν τα ναρκωτικά, «Λουλούδια» και «Αρβιλάκια χακί» ως κάνναβη, «Ψάρεμα» ως νέα προμήθεια, «Ψωμί» και «Ψωμιά» ως κιλό και κιλά κοκαΐνης, «Μπλε» ως φιξάκια κοκαΐνης σε μπλε σελοφάν, «Άσσος» ως 1 γραμμάριο κοκαΐνης, «Λίτρο» και «μισό λίτρο» ως 1 γραμμάριο και 0,5 γραμμάριο, «ΣΑΠΟ» ως αναγραμματισμός της λέξης «πόσα», ενώ αναφέρονται και όροι όπως «κουβάς», «πλαστικό», «Νερό», «Αφρός» και «Χρώμα μήλο» σε περιβάλλον αναφοράς στην κοκαΐνη.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία ένας εκ των συλληφθέντων κανονίζει ραντεβού με έναν άλλον άνδρα.

Άνδρας: Ωραία, θα σε πάρω τηλέφωνο να βρεθούμε στο χωριό.

Ένας εκ των συλληφθέντων: Πού είσαι εσύ;

Άνδρας: Στο χωριό είμαι εγώ.

Ένας εκ των συλληφθέντων: Στο χωριό είσαι;

Άνδρας: Ναι

Ένας εκ των συλληφθέντων: Ε, εντάξει τι θες να σου φέρω τα αρβυλάκια σου; Τι θες;

Άνδρας: Ναι, ναι.

Ένας εκ των συλληφθέντων: Ε ωραία ποια;

Άνδρας: Τα… τα μαύρα εκείνα. Με το κορδόνι.

Ένας εκ των συλληφθέντων: Τα χακί;

Μια ακόμη επικοινωνία μεταξύ των μελών του κυκλώματος είναι και η ακόλουθη.

Άνδρας 1: Ποιος τα πήρε; Να ξέρουμε ποιος τα πήρε κανένας γουρουνάκια;

Άνδρας 2: Γιατί το μεγάλο ποιος το πήρε;

Άνδρας 1: Όχι, το μεγάλο ρε τα, τα μπλε ρε. Ποια μεγάλα ρε;

Άνδρας 2: Ε ξέρω γω ποιος τα πήρε τώρα, δεν έχω ιδέα.

Άνδρας 1: Ο Μάρκος, τον Μάρκο πρέπει να πάρουμε, ο Μάρκος θα τανε εκεί. Καλά.

Άνδρας 2: Έλα μιλάμε μετά, έλα γεια.

Άνδρας 1: Άντε μιλάμε έλα μπάι γεια.

Συνελήφθησαν προ μηνών η 32χρονη και η 23χρονη που μετέφεραν κοκαΐνη

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης διακόπηκε προσωρινά, όταν τον Μάιο και Ιούνιο του 2025 συνελήφθησαν η 32χρονη Ελληνίδα και η 23χρονη Αλβανή, οι οποίες είχαν επωμιστεί τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τον Πειραιά στη Ρόδο. Η εν λόγω διακοπή, όπως προέκυψε, αποτελούσε στρατηγική κίνηση αυτοπροστασίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, πλην όμως το αρχηγικό μέλος με την πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος, ξεκίνησε τη διαδικασία ανασύνταξης, με την αναζήτηση νέων μελών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κάποια από τα μέλη, εκμεταλλευόμενα το ότι είχαν καθαρό ποινικό παρελθόν, κινούνταν χωρίς να γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητά τους, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 32χρονης, στο πρόσωπο της οποίας το αρχηγικό μέλος έδειχνε απόλυτη εμπιστοσύνη, αναγνωρίζοντας την πολυετή εμπειρία της στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, πράγμα που φέρεται να ασκούσε επί έξι έτη, χωρίς να έχει απασχολήσει τις Αρχές.

Δείτε τον σχετικό διάλογο που αφορά στη σύλληψη των δύο γυναικών

Ένας από τους συλληφθέντες συνομιλεί με άγνωστο άνδρα, ενδεχομένως μη συλληφθέν μέλος της σπείρας.

Συλληφθείς: Αλλά δύο αυτές. Μου έπιασαν δύο εμένα.

Άγνωστος άνδρας: Τι λες. Εγώ μόνο αυτή ήξερα.

Συλληφθείς: Δεν το έχω κάνει κουβέντα, γιατί δεν μπορούσα να το συζητήσω από το τηλέφωνο. Μου έπιασαν μια άλλη πρώτα, που είχα. Μια ελληνίδα, πολύ δυνατή. Την είχα 5-6 χρόνια που δουλεύαμε. Και μετά από ένα μήνα μου πιάσαν την άλλη.

Άγνωστος άνδρας: Και μου είχες πει πριν από αυτήν.

Συλληφθείς: Εεε αυτή. Τούτη, είναι η δεύτερη.

Άγνωστος άνδρας: Τι λες ρε. Πω, πω.

Συλληφθείς: Μου έγινε μεγάλη ζημιά σου λέω. Μου πιασαν τέσσερα ψωμια εμένα φίλε… φυλακή ρε φίλε. Που τα πλήρωσα από την τσέπη μου. Γιατί την στιγμή που τα έπαιρνα αυτά, ήταν στην κατοχή μου, ήταν πάνω μου. Γ@@@@ε τα. Πληρώθηκε το εκατοστάρικο μπαμ στο χέρι φίλε.

Άγνωστος άνδρας: Πω, πω γ@@ω την αδελφή.

Συλληφθείς: Τέλος πάντων. Γ@@@@ε τα. Συμβαίνουν αυτά. Ευτυχώς, που γλίτωσα εγώ.

Η καταγγελία που οδήγησε στο… ξετύλιγμα του κουβαριού

Μια ανώνυμη καταγγελία έφθασε στους «Αδιάφθορους» στις 26/5/2025. Το περιεχόμενό της έθετε στο κέντρο έναν εν ενεργεία αστυνομικό στη Ρόδο, με αναφορά ότι δραστηριοποιείται στη διακίνηση κοκαΐνης με προμήθεια μέσω πλοίου που καταφθάνει στο νησί. Στο ίδιο κείμενο καταγγελίας γινόταν λόγος για νομιμοποίηση εσόδων μέσω αγοράς ακινήτων και μέσω εταιρείας ενοικιαζόμενων οχημάτων, με αναφορά και σε δεύτερο αστυνομικό ως συνιδιοκτήτη.

Από την έρευνα, μια αρχική πληροφορία για πιθανή εμπλοκή αστυνομικών στη διακίνηση, τελικά λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάδειξη ενός ευρύτερου μηχανισμού, με διαφορετικούς πρωταγωνιστές στο σκέλος των ναρκωτικών, και με τους αστυνομικούς να μεταφέρονται ως κεντρικά πρόσωπα σε άλλο σκέλος, εκείνο της τοκογλυφίας και της απάτης.

Η έρευνα, πέρα από την καταγγελία, ενισχύεται από δύο συλλήψεις του 2025 που εμφανίζουν εντυπωσιακές ομοιότητες. Στις 13/5/2025, Ελληνίδα γυναίκα, 31 ετών τότε, συνελήφθη κατά την έξοδό της από το πλοίο «BLUE STAR II» στο λιμάνι της Ρόδου, έχοντας κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 2.240 γραμμαρίων.

Στις 15/6/2025, Αλβανή γυναίκα 22 ετών τότε, συνελήφθη επίσης κατά την έξοδό της από το ίδιο πλοίο «BLUE STAR II», με κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 2.248 γραμμαρίων.

Η ομοιότητα δεν αφορά μόνο στο ίδιο πλοίο και στην ίδια διαδρομή, αλλά και στην ποσότητα, με διαφορά 8 γραμμαρίων. Αποδίδεται σε αυτές ο ρόλος των βασικών μεταφορέων που συνελήφθησαν τον Μάιο και τον Ιούνιο 2025, και ότι οι συλλήψεις τους λειτούργησαν ως κομβικό σημείο που προσωρινά φρέναρε την εξέλιξη του σχεδίου μεταφοράς.

Στην καρδιά της προανακριτικής διαδικασίας, βρίσκεται η άρση απορρήτου και η ανάλυση απαντήσεων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας. Από αυτή την ανάλυση αναδείχθηκαν κοινές επαφές μεταξύ των τηλεφωνικών συνδέσεων των δύο συλληφθεισών του 2025. Ως κοινές επαφές καταγράφονται ο αρχηγός της σπείρας, υπήκοος Αλβανίας, 39 ετών, που αναδεικνύεται ως πρόσωπο κεντρικού ενδιαφέροντος, και μία Ελληνίδα, 29 ετών, που επίσης εμφανίζεται ως κρίσιμη επαφή.

Η έρευνα δεν στηρίχθηκε μόνο στο τηλεφωνικό σκέλος. Συνδυάστηκε με φυσική επιτήρηση, καταγραφή δραστηριότητας, ελέγχους σε ηλεκτρονικές βάσεις και διασταύρωση δεδομένων.

Οι 28 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση

Κατηγορούμενοι σε πρώτη φάση οι οποίοι θα απολογηθούν την Καθαρά Δευτέρα και την Τρίτη είναι οι πέντε συλληφθέντες μέλη της οργάνωσης. Συγκεκριμένα ένας 39χρονος Αλβανός που φέρεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ένας 45χρονος και ένας 36χρονος, ομοεθνείς του αρχηγού, ένας 41χρονος επιλοχίας και ένας 33χρονος Έλληνας.

Συγκατηγούμενοί τους είναι μια 32χρονη Ελληνίδα, μια 23χρονη Αλβανή κρατούμενες από πέρσι τον Μάιο και τον Ιούνιο αντίστοιχα, μια 29χρονη Ελληνίδα και ένας 41χρονος Αλβανός.

Σε στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης βρίσκεται δικογραφία για απάτη, ξέπλυμα και τοκογλυφία με εμπλεκόμενους έναν 37χρονο αστυνομικό κι έναν 41χρονο αρχιφύλακα και μια 37χρονη συγγενή του τελευταίου.

Επιπλέον εμπλέκονται για κατοχή, χρήση και δοσοληψίες με το κύκλωμα 4 Αλβανοί ηλικίας 36, 32, 33 και 37 ετών, 9 Έλληνες και Ελληνίδες ηλικίας 57, 39, 38, 34, 29, 40, 28, 34 και 45 ετών, μια Ρωσίδα ηλικίας 50 ετών και δύο Πακιστανοί ηλικίας 29 και 24 ετών.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου άσκησε κακουργηματικές διώξεις για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης και κατ’ επάγγελμα, με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει τα 75.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ εξακολούθηση.

Επιπλέον παραγγέλθηκε νέα έρευνα εις βάρος των δύο αστυνομικών και της συγγενούς του ενός για απάτη, τοκογλυφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.