Της Λυδίας Παππά

Ψύχραιμος και απαθής εμφανίστηκε σήμερα στο εδώλιο του κατηγορούμενου ο προφυλακισμένος καθηγητής από τον Άλιμο που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε δύο μαθήτριες αλλά και για παιδική πορνογραφία.

Η σύλληψή του προκάλεσε σοκ τον περασμένο Ιανουάριο ενώ η στάση του παραμένει προκλητική επιμένοντας να αρνείται τις κατηγορίες όπως του αποδίδονται όπως ισχυρίζεται.

«Δεν έχω ακουμπήσει ποτέ την κοπέλα των 14 ετών. Με την 15χρονη είχα σχέση για ένα χρόνο. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω εννοείται ότι δεν θα το ξαναέκανα αφού είναι κάτι που είναι κατακριτέο κοινωνικά. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι με μαθήτρια μου»

Στο βαρύ κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και μηνύματα σοκ του κατηγορούμενου εκπαιδευτικού προς τα κορίτσια που ξεπερνούν κάθε όριο. Η πλευρά του ζήτησε σήμερα να μην ληφθούν υπόψιν τα μηνύματα καθώς δεν περιλαμβάνονται -όπως τονίστηκε- στο πόρισμα από την έρευνα της αστυνομίας στα ψηφιακά μέσα του κατηγορούμενου. Το αίτημα όπως απορρίφθηκε προς το παρόν από το δικαστήριο.

Τα μηνύματα του καθηγητή

Σε αυτά τα μηνύματα ο καθηγητής έγραψε στις ανήλικες μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

«Για φάγωμα είσαι στη φωτό όντως..μου βγάζεις τον Χάνιμπαλ από μέσα μου… σε θέλω ..χαδάκια παντού; Λατρεύω αυτόν τον λαιμό και μια πιπιλιά στο όμορφο λαιμουδάκι μας..»

Τα ραντεβού με τις ανήλικες μαθήτριες

Σύμφωνα με τις καταγγελίες ο καθηγητής δεν σταμάτησε μόνο στα μηνύματα αλλά είχε και συναντήσεις με τις ανήλικες.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται:

«Στις 31.12.2024 και ώρα 19:30 μετέβη στην περιοχή της Ηλιούπολης και σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου βρίσκονταν η ανήλικη ηλικίας 14 ετών με μία φίλη της και αφού τις επιβίβασε στο αυτοκίνητό του ενήργησε γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη παθούσα».

Για το δεύτερο κορίτσι αναφέρεται:

«Στις 20.05.2023 και ενώ η ανήλικη ήταν ακόμα μαθήτρια στο Γυμνάσιο, έδωσε ραντεβού μαζί της στην περιοχή του κέντρο και τη φίλησε. Λίγες ημέρες αργότερα ενώ ήταν ακόμα μαθήτρια του ο κατηγορούμενος πήρε την ανήλικη με το αυτοκίνητό του από το χώρο του σχολείου όπου γινόταν ο χορός αποφοίτησης και μετέβησαν στο Καβούρι ,σε ερημική τοποθεσία. Εκεί της έδωσε να πιει αλκοόλ και προχώρησε σε ασελγείς πράξεις».

Στην κατοχή του καθηγητή μετά από έρευνα της αστυνομίας βρέθηκαν στα ψηφιακά του μέσα 52 φωτογραφίες με το σώμα και τα γεννητικά όργανα ανήλικων κοριτσιών.

Παρόντες στη σημερινή δίκη ήταν οι γονείς των δύο κοριτσιών που ζητούν την τιμωρία του για τα όσα διέπραξε. Η μητέρα της 14χρονης ήταν εκείνη που τον κατήγγειλε όταν ανακάλυψε τα χυδαία μηνύματά του.