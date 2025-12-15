Δεν φαίνεται να έχουν τέλος οι περιπέτειες για τον μουσικό Άρη Μουγκοπέτρο, καθώς εχθές (14/12) ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Ο ίδιος αποκάλυψε το περιστατικό, μέσα από βίντεο που ανήρτησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, στο οποίο δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά», κάνοντας λόγο για ένα ιδιαίτερα σοβαρό ατύχημα.

Με μια δόση χιούμορ αλλά και έντονης ανησυχίας, εκφράζει την έκπληξή του και την αγωνία του, για τον κίνδυνο που βίωσε λόγω του τροχαίου, το οποίο έπεται του παρολίγον τραγικού περιστατικού με την κροτίδα, που θα μπορούσε να του έχει κοστίσει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Απρίλιο, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε τραυματιστεί σοβαρά, όταν κροτίδα που του έδωσε θαμώνας σε γλέντι, εξερράγη στα χέρια του. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό των δαχτύλων στο ένα του χέρι, ενώ αντιμετώπισε και τον κίνδυνο της απώλειας της όρασής του.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτηση του, ο μουσικός εκφράζει τη συναισθηματική του φόρτιση, γράφοντας:

«Ανυπομονώ να περάσει αυτή η χρονιά πλέον όσο τίποτα άλλο… Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας…».

Κλείνοντας το μήνυμά του, προσθέτει ένα υστερόγραφο, που αποτυπώνει ξεκάθαρα τη συναισθηματική του κατάσταση:

«Υ.Γ.: Αν την βγάλω «καθαρή» τις επόμενες 17 μέρες που μας απομένουν μέχρι να φύγει το 2025, δεν θα φοβάμαι τίποτα μετά…».

Πριν συμβεί το τροχαίο, ο ηθοποιός είχε κάνει μία άλλη ανάρτηση στο instagram, μέσω της οποίας εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του, για το γεγονός ότι ξεπέρασε την πολύ δύσκολη περιπέτεια με την κροτίδα και μπορούσε να στολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα παιδιά του.

Δημοσίευσε φωτογραφίες από τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου μαζί με τις μικρές του κόρες, εκφράζοντας την χαρά του, που μπορεί να βρίσκεται στο πλευρό τους και να είναι πιο δυνατός, παρά τις δοκιμασίες.

«Μπορεί αυτή η χρονιά να ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εμένα … Έχασα πολλά … Αλλά λίγο πριν τελειώσει κάνω απολογισμό & νιώθω ευγνώμων που ζω και βλέπω αυτή την εικόνα … Τα στολίδια μου να στολίζουν τον κόσμο γύρω μου, αλλά και την ψυχή μου … Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή αυτά τα στολίδια να μην είχαν τον μπαμπά τους και όχι μόνο τον έχουν … Αλλά είναι & πιο δυνατός από ποτέ❣️», έγραψε χαρακτηριστικά.