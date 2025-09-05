Νέα τροπή παίρνει ο θάνατος του μικρού Παναγιωτάκη στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου, παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που καταλήγει ότι το παιδί πέθανε από ασφυξία.

Το πόρισμα αδειάζει ουσιαστικά τον ιατροδικαστή Πάτρας, που στο τελικό του συμπέρασμα υποστήριζε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα αναγραφόταν στην αιτία θανάτου: «Ο θάνατος επήλθε συνεπεία ιογενούς λοίμωξης, με προσβολή κυρίως του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος, επιπλακείσα με εγκολεασμό εντέρου».

Η νέα ιστολογική εξέταση, που έγινε σε εργαστήριο της Θεσσαλονίκης, είχε νέα ευρήματα, που οδήγησαν τους ιατροδικαστές να καταλήξουν πως η αιτία θανάτου ήταν η ασφυξία.

Ο Παναγιωτάκης έσβησε στις 5 Αυγούστου 2024, στην Αμαλιάδα και ενώ στο σπίτι ήταν η μητέρα του και η Ειρήνη Μουρτζούκου. Ήταν ο θάνατος που άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου και οδήγησε στην ομολογία της 25χρονης ότι δολοφόνησε τέσσερα από τα πέντε παιδιά.

Για τον Παναγιωτάκη, όμως, η προφυλακισμένη Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι δεν ευθύνεται εκείνη για τον θάνατό του.

Συγκεκριμένα στο απολογητικό της υπόμνημα αναφέρει: «Από την αρχή της σχέσης μου με την Καλλιόπη, ο Παναγιωτάκης μου έδωσε τη δύναμη να ξεπεράσω τα ψυχικά και σωματικά τραύματα που κουβαλούσα. Του αφιερώθηκα. Δεν θα του έκανα ποτέ κακό. Δεν είναι υπερβολή να πω πως ήταν ο λόγος που ζούσα. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στο παιδί αυτό, δηλώνω ξεκάθαρα ότι δεν έχω την παραμικρή ευθύνη ή συνέργεια στον θάνατό του. Αντιθέτως, ευθύνεται η μητέρα του».

Μετά την παράδοση του πορίσματος, η δικογραφία θα παραδοθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω κινήσεις και κυρίως για το ποιος ή ποιοι θα είναι οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο του παιδιού.

Το πρωί της Πέμπτης (4/9), πάντως, κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών επισκέφτηκε την Ειρήνη Μουρτζούκου στις φυλακές Κορυδαλλού, χωρίς να ληφθεί όμως κατάθεσή της. Η επίσκεψη αφορούσε τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.