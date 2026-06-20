Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τη δράση της 25χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου έρχονται στο φως, μέσα από την εισαγγελική πρόταση που αφορά την πρώτη δικογραφία εις βάρος της. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγείται την παραπομπή της κατηγορούμενης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, για τις κατηγορίες που αφορούν τις τρεις δολοφονίες βρεφών αλλά και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η 25χρονη λειτούργησε με απόλυτη συνείδηση, νηφαλιότητα και πλήρη διαύγεια πνεύματος.

Το προφίλ της κατηγορούμενης: Δίψα για εξουσία και παντοδυναμία

Η εισαγγελέας σκιαγραφεί μία προσωπικότητα με παντελή έλλειψη συναισθηματικού δεσμού με το περιβάλλον της. Όπως επισημαίνεται, κίνητρο των πράξεών της ήταν η ανάγκη για επιβολή, έλεγχο και μια διαστρεβλωμένη αίσθηση παντοδυναμίας.

Για τον λόγο αυτό, επέλεγε συστηματικά ανυπεράσπιστα θύματα που αδυνατούσαν να προβάλουν αντίσταση.

Ανάμεσα σε αυτά ήταν και τα δύο της παιδιά, με τα οποία δεν ανέπτυξε ποτέ φυσιολογικούς μητρικούς δεσμούς, καθώς και η πρώην σύντροφός της. Η ίδια η κατηγορούμενη, η οποία παραμένει προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού, φέρεται να δήλωσε στην ομολογία της: «Κάθε φορά θόλωνα». Ωστόσο, η δικαστική εκτίμηση δείχνει ότι η 25χρονη απολάμβανε την απόλυτη κυριαρχία πάνω στα θύματά της, χωρίς να εκδηλώνει ίχνος ενοχής.

Το «σκοτεινό» παρελθόν και η αρχή του νήματος

Η καταστροφική πορεία της 25χρονης ξεκίνησε χρόνια πριν, με τον θάνατο της ίδιας της της αδελφής. Παρότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν μπορεί πλέον να δικαστεί λόγω παραγραφής, η εισαγγελέας υπογραμμίζει πως εκείνο το περιστατικό «άνοιξε τους Ασκούς της καταστροφικότητας», φανερώνοντας τη συναισθηματική της αποσύνδεση.

Παράλληλα, μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δείχνουν ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου είχε επιχειρήσει να βλάψει μικρά παιδιά σε τουλάχιστον δύο ακόμη περιπτώσεις, πέρα από αυτές για τις οποίες διώκεται. Η συμπεριφορά αυτή ερμηνεύεται δικαστικά ως μια προσπάθεια νοσηρής ενδυνάμωσης του «Εγώ» της μέσα από την εκμετάλλευση της αδυναμίας των παιδιών.

Ιστορικό ακραίας βίας και η απόπειρα στην Πάτρα

Το κατηγορητήριο περιγράφει την 25χρονη ως ένα άτομο με εξαιρετικά βίαια ξεσπάσματα προς τους οικείους της. Στο παρελθόν είχε επιτεθεί σωματικά στην έγκυο μητέρα της, ενώ είχε προσπαθήσει να πνίξει μια φίλη της με κορδέλα, υποκινούμενη από ζήλεια.

Τα Χριστούγεννα του 2020, η κατηγορούμενη αποπειράθηκε να δολοφονήσει την τότε σύντροφό της στην Πάτρα. Η εισαγγελική πρόταση τονίζει πως η επίθεση σχεδιάστηκε με απόλυτη ψυχραιμία και υλοποιήθηκε την ώρα που το θύμα κοιμόταν και ήταν εντελώς ανυπεράσπιστο. Λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2021, ακολούθησε η δολοφονία του βρέφους της κουμπάρας της, η οποία εν αγνοία της της είχε εμπιστευτεί το παιδί της, και στη συνέχεια οι θάνατοι των δύο δικών της μωρών.

Τα «σκηνοθετημένα» δράματα και η αποκάλυψη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον χειριστικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η κατηγορούμενη μετά τις πράξεις της. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η 25χρονη «έστηνε σκηνικά θανάτου», προσπαθώντας να εμφανιστεί ως τραγική φιγούρα και «σωτήρας» των παιδιών αντί για θύτης.

Μετά τα εγκλήματα, επιδίωκε τη συσκότιση των ερευνών: στράφηκε δικαστικά εναντίον των γιατρών για τον θάνατο της μίας της κόρης, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές εκπομπές υποστηρίζοντας την αθωότητά της. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε με τη σύλληψή της, η οποία οδήγησε σύντομα στην ομολογία της. Πλέον, τον τελικό λόγο για την παραπομπή της σε δίκη έχει το Δικαστικό Συμβούλιο.

Με πληροφορίες από patrisnews.gr