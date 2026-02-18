Ποινική δίωξη σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη, άσκησε η Εισαγγελέας Αμαλιάδας.

Η εισαγγελική λειτουργός, αφού μελέτησε ενδελεχώς τον φάκελο της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των ιατροδικαστικών εκθέσεων, των μαρτυριών, των καταθέσεων και των στοιχείων που προέκυψαν από την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών, διαβίβασε τη δικογραφία στην Ανακρίτρια Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με το anikolouli.gr, από τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη απαγγέλθηκε αποκλειστικά και μόνο στην Ειρήνη Μουρτζούκου, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή άλλων προσώπων, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της να στρέψει τις υποψίες σε τρίτους και κυρίως στη μητέρα του παιδιού.

Η κατηγορούμενη επιχείρησε να στοχοποιήσει τη μητέρα, ωστόσο τα στοιχεία της δικογραφίας, οι μαρτυρίες και τα ιατροδικαστικά δεδομένα δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της, αποδομώντας πλήρως το αφήγημά της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθ’ ομολογία δολοφόνος ακόμη τεσσάρων βρεφών, εκ των οποίων τα δύο δικά της, αντιμετωπίζει ήδη τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, κατά συρροή, τετελεσμένης και σε απόπειρα.