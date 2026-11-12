Υπό δρακόντεια μέτρα έγινε η μεταφορά της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας με την δίκη για τον θάνατο των τριών παιδιών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η δίκη συνεχίζεται, καθώς είχε διακοπεί την προηγούμενη εβδομάδα και η προσοχή τώρα στρέφεται τόσο στις καταθέσεις των μαρτύρων όσο και στη στάση της 26χρονης κατηγορούμενης.

Οι αστυνομικές Αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς υπάρχει ανησυχία για πιθανές εντάσεις κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Εντός και εκτός του Δικαστικού Μεγάρου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Στο μικροσκόπιο οι θάνατοι των τριών παιδιών

Η δικαστική διαδικασία πλέον επικεντρώνεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή του τα τρία μικρά παιδιά με την Ειρήνη Μουρτζούκου να έχει ήδη ομολογήσει τις πράξεις που της αποδίδονται.

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για τα δυο δικά της μωρά και του έξι μηνών βρέφους της φίλης της. Ακόμη έχει ομολογήσει ότι ευθύνεται και για τον θάνατο της αδελφής της το 2014, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη πράξη έχει παραγραφεί.

Καθοριστικά για την εξέλιξη της δίκης αναμένεται να είναι τα όσα θα καταθέσουν οι 80 μάρτυρες που έχουν κληθεί.

Το αίτημα να δει την μητέρα της και η ένταση με τον πατριό

Κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, το κλίμα στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν ιδιαιτέρως φορτισμένο. Η Ειρήνη Μουρτζούκου εμφανίστηκε εκνευρισμένη, απαιτώντας να δει τον πατριό της.

Ωστόσο, ο άνδρας δεν βρισκόταν στην δικαστική αίθουσα και μέσω του δικηγόρου του είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξης κατηγορίας σε βάρος της. Η σχέση τους βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς η Μουρτζούκου έχει στο παρελθόν διατυπώσει καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά εκ μέρους του.

Παράλληλα, η 26χρονη κατηγορούμενη για τον θάνατο των τριών μωρών ζήτησε να συναντήσει την μητέρα της έστω και για λίγα λεπτά. Το αίτημα αυτό ήρθε, παρά το γεγονός ότι την κατηγορεί για τον τρόπο με τον οποίο την μεγάλωσε.

Η σημερινή συνεδρίαση πρόκειται να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται μέσα σε κλίμα έντασης και με την αστυνομική παρουσία αυξημένη εντός και εκτός του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών.

Πηγή: pelop.gr