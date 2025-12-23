Της Λυδίας Παππά

Ο «Αρχηγός» Φρατέλο και τα… μικρά όπως αποκαλούσαν τους έξι ανήλικους, περνούν σήμερα, ο ένας μετά τον άλλο την πόρτα της Ανακρίτριας Ανηλίκων προκειμένου να απολογηθούν για διακίνηση ναρκωτικών και εγκληματική οργάνωση.

Κατηγορούνται ότι από τον περασμένο Οκτώβριο, πωλούσαν κάνναβη και κοκαΐνη μέσα σε σχολεία στις περιοχές της Νέας Χαλκηδόνας, των Άνω Πατησίων και της Νέας Φιλαδέλφειας ενώ εντοπίστηκαν να έχουν ναρκωτικά ακόμα και σε εξαήμερη εκδρομή στα Χανιά.

Οι αρχές εντόπισαν ανάμεσα στα μέλη, ανήλικους ηλικίας 15 ,16 και 17 ετών ενώ ο «Αρχηγός» είναι μόλις 20 ετών και είναι αυτός που με απειλές ακόμα και για ξυλοδαρμό «σπρώχνει» τα ναρκωτικά στους μαθητές προκειμένου να τα πωλήσουν .

Ο κοριός της ΕΛΑΣ κατέγραψε δεκάδες συνομιλίες που αποτύπωσαν και τη δράση τους.

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που παρουσιάζει η «Ζούγκλα»:

20χρονος : Που είσαι ;

Ανήλικος : Σχολείο

20χρονος : Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις; Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος Σε πόση ώρα;

20χρονος : Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο μπρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έκρυβαν τα ναρκωτικά σε υπόγεια σπιτιών ανηλίκων και είχαν χωριστεί σε τρεις υποομάδες που έδιναν αναφορά μόνο στον «Φρατέλο» που γινόταν… θηρίο όταν δεν του απαντούσαν στις τηλεφωνικές του κλήσεις και καθυστερούσαν να του δώσουν την είσπραξη.

«Αρχηγός»: Πες του να μου απαντήσει στα κινητά, γιατί θα το γ@#ω ,αύριο είναι η ημερομηνία του θα φέρει 200 ευρώ.

17χρονος : Ναι το ξέρω, δεν το ξέρω αυτό τώρα το μαθα.

«Αρχηγός»: Αύριο είναι η ημερομηνία του, εγώ το ‘βαλα και το θυμάμαι , θα το σαπίσω πολύ άσχημα. Με κοροϊδεύει μπροστά στη μάπα μου. Σου ορκίζομαι εγώ σοβαρολογώ θα τον δείρω μόνο μην μου βγει μπροστά θα τον δείρω. Θα φέρει τα λεφτά και θα φάει και ξύλο.

Συνομιλίες καταγράφονται ακόμα και την ώρα του μαθήματος με τους αστυνομικούς εκτός από τον ανήλικο μαθητή και τον Αρχηγό να ακούνε στη συνομιλία ότι στο χώρο καθηγήτρια παρέδιδε μάθημα.

16χρονος: Έλα.

«Αρχηγός» : Σε 4 λεπτά θα είμαι εκεί.

16χρονος: Εκεί στα κάγκελα. Στο σχολείο στα κάγκελα.

«Αρχηγός»: Ποιο σχολείο ρε μ@%$2; Το σχολείο το έχεις παρατήσεις εδώ και πολλά χρόνια εσύ .

16χρονος: Όχι bro σχολείο είμαι… Δεν μπορώ σπίτι μου. Δεν μπορώ σπίτι του Μ… γιατί τώρα κάνω μάθημα.

«Αρχηγός»: Ακούς ,το σχολείο δεν είναι για μας.

16χρονος : Ε, τι να κάνουμε ,έτσι τα φέρνει η ζωή.