Μία χειρόγραφη λίστα με ονόματα υπαλλήλων ελεγκτικών υπηρεσιών που φέρονται να υπηρετούν ή να έχουν υπηρετήσει σε καίριες φορολογικές υπηρεσίες, βρέθηκε στο λογιστικό γραφείο, που διεκπεραίωνε τις φορολογικές υποθέσεις του «Mr Χωριάτικο», Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Στο χειρόγραφο σημείωμα αναγράφεται ως επικεφαλίδα η φράση «Συναλλαγές κατόπιν εντολής Αγγέλου Γιαννακόπουλου και Δήμητρας Κράμπη» και ακολουθεί σειρά ονομάτων μαζί με αναφορές στις υπηρεσίες όπου φέρονται να υπηρετούσαν οι εν λόγω υπάλληλοι.

Από τα Ελεγκτικά Κέντρα μέχρι τις τοπικές ΔΟΥ

Στη χειρόγραφη κατάσταση, που αποκαλύπτει η «Ζούγκλα», εμφανίζονται στελέχη ή υπάλληλοι που συνδέονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, με:

το 1ο Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛΚΕ) Αττικής ,

, το 2ο ΕΛΚΕ Αττικής ,

, το 3ο ΕΛΚΕ Αττικής ,

, το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών κ αι Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) ,

, την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) ,

, τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Μυκόνου ,

, τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ( ΔΟΥ) Γλυφάδας ,

, υπηρεσία στη Λαμία ,

, καθώς και με Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) που στη σημείωση περιγράφεται ως «Μεγάλου Πλούτου».

Πρόκειται συνολικά για 25 ονόματα υπαλλήλων ή στελεχών της φορολογικής διοίκησης, τα οποία πλέον βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνητικών αρχών.

Τα ποσά και οι σημειώσεις δίπλα στα ονόματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χειρόγραφες σημειώσεις που συνοδεύουν ορισμένα από τα ονόματα της λίστας, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφονται συγκεκριμένες υπηρεσίες και χρηματικά ποσά.

Συγκεκριμένα, δίπλα στα αρχικά Β.Π., ο οποίος στη λίστα συνδέεται με το 3ο Ελεγκτικό Κέντρο (3ο ΕΛΚΕ), αναγράφεται το ποσό των 60.000 ευρώ.

Στην ίδια υπηρεσία εμφανίζεται και η Ε.Κ., δίπλα στην οποία υπάρχει η ένδειξη 12.000 ευρώ.

Με το 3ο ΕΛΚΕ συνδέονται επίσης, σύμφωνα με τη χειρόγραφη κατάσταση, οι Ε.Β., Β.Γ. και Ν.Κ., χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται δίπλα στις συγκεκριμένες εγγραφές κάποιο χρηματικό ποσό.

Στο 1ο ΕΛΚΕ καταγράφεται ο Η.Ε., ενώ με το 2ο ΕΛΚΕ συνδέονται η Α.Ζ. και ο Β.Ν..

Στο ΚΕΦΟΔΕ εμφανίζονται οι Κ.Γ., Α.Γ., Χ., Σ. και Λ., ενώ η Δ.Μ. συνοδεύεται από χειρόγραφες αναφορές σε «Τράπεζα» και ΚΕΦΟΔΕ. Παράλληλα, ο Γ.Κ. συνδέεται ειδικότερα με το ΚΕΦΟΔΕ Λαμίας.

Ιδιαίτερη αναφορά υπάρχει και σε πρόσωπα που εμφανίζονται να συνδέονται με την ΥΕΔΔΕ. Δίπλα στα αρχικά Κ.Χ. αναγράφεται το ποσό των 8.000 ευρώ μαζί με τη λέξη «ΖΗΤΗΣΑΝ», ενώ σε ξεχωριστή εγγραφή με την ένδειξη «Διευθύντρια Α.» καταγράφεται ποσό 50.000 ευρώ και η σημείωση «ΧΑΛΑΣΕ».

Στις τοπικές φορολογικές υπηρεσίες, η Ε.Τ. συνδέεται με τη ΔΟΥ Μυκόνου, ενώ οι Β.Α. και Γ. εμφανίζονται δίπλα στη ΔΟΥ Γλυφάδας. Ο Β.Β. καταγράφεται σε σύνδεση με ΔΟΥ που στη σημείωση περιγράφεται ως «Μεγάλου Πλούτου».

Παράλληλα, ο Ν.Γ. εμφανίζεται με σημείωση που παραπέμπει στο ΣΔΟΕ, ενώ ο Λ.Μ. αναφέρεται ως «συνταξιούχος ΣΔΟΕ».

Στη χειρόγραφη κατάσταση υπάρχουν ακόμη η εγγραφή Ζ., δίπλα στην οποία υπάρχει η ένδειξη «Θεσ/κη», καθώς και ο Μ.Κ., ο οποίος αναγράφεται με μπλε στυλό ως «Νο1».

Το τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν τα χρηματικά ποσά και οι επιμέρους σημειώσεις που συνοδεύουν ορισμένα από τα πρόσωπα της λίστας αποτελεί αντικείμενο της έρευνας των αρμόδιων Αρχών.

Η έρευνα στην ΑΑΔΕ και οι δηλώσεις Πιτσιλή

Το συγκεκριμένο εύρημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε συνδυασμό με την κίνηση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που έχει ήδη ανοίξει εσωτερική έρευνα για πιθανές διαρροές πληροφοριών σχετικά με επικείμενους ελέγχους.

Με εντολή του, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αρχής ζήτησε εγγράφως από την Ελληνική Αστυνομία και τις ανακριτικές Αρχές να ενημερωθεί εάν από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση. Στο επίκεντρο βρίσκεται μεταξύ άλλων η καταγγελία ότι ελεγχόμενες επιχειρήσεις ενδέχεται να ενημερώνονταν εκ των προτέρων για επικείμενους φορολογικούς ελέγχους.

Η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει να της διαβιβαστεί κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν πρόσωπα στο εσωτερικό της φορολογικής διοίκησης που παρείχαν πληροφορίες ή άλλου είδους διευκολύνσεις στο εγκληματικό δίκτυο που ερευνάται.

Σε σημερινές δηλώσεις του ο Γιώργος Πιτσιλής αναφέρθηκε στο επίμαχο χειρόγραφο σημείωμα που εντοπίστηκε στο γραφείο του λογιστή της αλυσίδας των φούρνων και διευκρίνισε πως η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει ήδη θεσμικά την πλήρη πρόσβαση σε κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό (συνομιλίες, φωτογραφίες, δικογραφίες) ώστε να προχωρήσει στον δικό της εσωτερικό πειθαρχικό έλεγχο, ανεξάρτητα από την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης. «Το ποινικό κομμάτι είναι η τιμωρία, η φυλακή, τα πρόστιμα. Η δική μας δουλειά είναι η απομάκρυνση του ανθρώπου που έχει καταπατήσει τον όρκο του, για να σταματήσει να κάνει κακό», επεσήμανε.

«Δεν είμαι ντετέκτιβ, δεν προσλαμβάνω εγώ τους υπαλλήλους»

Απαντώντας σε αιχμές περί δικής του ευθύνης στην πρόσληψη των εμπλεκομένων, ο Γιώργος Πιτσιλής διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Ξεκαθάρισε πως οι προσλήψεις στην ΑΑΔΕ γίνονται μέσω συγκεκριμένων θεσμικών διαδικασιών, αξιολόγησης και τοποθέτησης, και όχι με προσωπικές του αποφάσεις.

«Τις προσωπικές επιθέσεις τις έχω συνηθίσει. Ενδεχομένως να έχουν άλλες σκοπιμότητες. Ίσως δεχόμαστε επιθέσεις ακριβώς επειδή κάνουμε και κάτι καλό», ανέφερε, ζητώντας παράλληλα να μην εργαλειοποιείται πολιτικά η λειτουργία της ΑΑΔΕ, καθώς παραμένει μια ανεξάρτητη κρατική αρχή με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Τέλος, υπεραμύνθηκε της ψηφιακής μεταρρύθμισης και της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, εξηγώντας πως εργαλεία όπως το MyData μπορούν να ελέγξουν μόνο τα καταγεγραμμένα στοιχεία, ενώ οι συναλλαγές που γίνονται αποκλειστικά με “μαύρα” μετρητά και χωρίς έκδοση παραστατικών εντοπίζονται μόνο μέσω τέτοιων συνδυαστικών ελέγχων και διασταυρώσεων.