Ένα ιδιόχειρο, άκρως προκλητικό σημείωμα προς τα στελέχη του «ελληνικού FBI» είχε αφήσει στο σπίτι του ο Mr Χωριάτικο, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εταιρείες-βιτρίνα και ύποπτες συναλλαγές.

Ο 55χρονος επιχειρηματίας, πεπεισμένος ότι θα προλάβαινε να διαφύγει στο εξωτερικό πριν οι Αρχές τού περάσουν χειροπέδες, επέλεξε να απευθυνθεί γραπτώς στους αστυνομικούς που ερευνούσαν την υπόθεση, εμπλέκοντας ευθέως και την πολιτική ηγεσία:

«Με κυνηγάτε εδώ και τρία χρόνια αλλά στο τέλος, όταν θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης, θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια. Καλή αντάμωση.»

Όπως προκύπτει, ο επονομαζόμενος «Mr Χωριάτικο» γνώριζε επί μήνες ότι βρισκόταν στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών, εκτιμώντας πως οι επαφές και οι πληροφοριοδότες που διατηρούσε εντός των υπηρεσιών ασφαλείας θα λειτουργούσαν ως ασπίδα προστασίας απέναντι σε ελέγχους και ενδεχόμενες συλλήψεις.

Το μπλόκο στη Ρόδο

Καθοριστικό σημείο καμπής για την εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε η αιφνιδιαστική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 27 Αυγούστου, με σύμπραξη του «ελληνικού FBI» και κάλυψη από το Λιμενικό Σώμα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονο πανικό στον 55χρονο, όπως αποτυπώθηκε στις καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες του. Το επόμενο πρωί, σε ανοιχτή ακρόαση με μια γυναίκα με το όνομα «Άντα» και έναν 86χρονο δικηγόρο, ο επιχειρηματίας περιέγραφε τις κατασχέσεις:

Για τη σύλληψη του οδηγού: «Ο οδηγός, που μας μαζεύει τα λεφτά, τον παρακολουθήσανε, πήγανε στο γραφείο και βρήκανε την όλη κατάσταση και φωνάξαν τον εισαγγελέα, δηλαδή ήταν τυχαίο περιστατικό όλο αυτό που έχει γίνει.»

Για τις κατασχέσεις υλικού: «Πάμε τώρα, έχουνε πάρει τους δίσκους τώρα, έχουνε πάρει τα λεφτά, τα έχουνε πάρει όλα, όλα, όλα εκεί πέρα, δεν πρέπει να στείλουμε τώρα έναν δικηγόρο κάτω να πάρουμε τα κινητά τα τηλέφωνα για να μπορέσει να λειτουργήσει τα μαγαζιά; Γιατί τα έχουν κατασχέσει όλα.»

Η ταυτοποίηση από το λιμενικό

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικογραφία έχουν οι καταγεγραμμένες επικοινωνίες μεταξύ ενός 34χρονου υπαλλήλου της επιχείρησης στη Ρόδο και μιας γυναίκας λιμενικού, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής εφόδου. Ο υπάλληλος φωτογράφιζε τα μέλη του κλιμακίου και της έστελνε τις εικόνες για αναγνώριση:

34χρονος: «Τι δουλειά έχουν να έρθουν εδώ πέρα ρε Όλγα; Αυτό είναι το πρόβλημα. Ήρθαν σε εμάς, δεν ανοίξαμε εννοείται.»

Γυναίκα Λιμενικός: «Ο πρώτος πρέπει να είναι ο κουτσός από την ασφάλεια τη δικιά μας.»

34χρονος: «Θα σου στείλω και άλλες φωτογραφίες. Μην λες τίποτα εκεί πέρα, μην σε ακούνε που μιλάς.»

Η άφιξη με το ελικόπτερο

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 31 Αυγούστου, ο 55χρονος έφτασε στη Ρόδο με ελικόπτερο, συνοδευόμενος από πρώην συνδικαλιστή, νομικούς συμβούλους και άλλα στελέχη του περιβάλλοντός του, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσουν το προσωπικό και τους τοπικούς συνεργάτες μετά το ισχυρό πλήγμα των κατασχέσεων.

Οι έρευνες των δικαστικών και αστυνομικών αρχών συνεχίζονται σε βάθος, εστιάζοντας πλέον στη χαρτογράφηση του δικτύου εσωτερικών πληροφοριοδοτών και στον ρόλο κρατικών λειτουργών που ενδέχεται να παρείχαν κάλυψη και εμπιστευτικές πληροφορίες στο κύκλωμα.