Ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών, παρένθετων προσώπων και χρηματικών διαδρομών μέσω του εξωτερικού βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας που οδήγησε στη σύλληψη του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου και ακόμη 58 ατόμων, για υπόθεση φορολογικής απάτης που φέρεται να αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κεφάλαια φέρεται να διοχετεύονταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών σε χώρες όπως η Δανία, η Ισλανδία και οι Νήσοι Κέιμαν, ενώ συμβάσεις εκατομμυρίων για beach bar εμφανίζονταν να υπογράφονται από πρόσωπα που φέρεται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Την ίδια ώρα, μέρος της υπόθεσης συνδέεται και με έρευνες σε νυχτερινά καταστήματα, ενώ έφοδος σε strip club δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – οι εμπλεκόμενοι φέρεται να είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Εταιρείες που πτώχευαν πριν από την πληρωμή φόρων

Κεντρικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί το δίκτυο εταιρειών που φέρεται να έλεγχε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Το Χωριάτικο».

Σύμφωνα με τις Αρχές, περισσότερα από 100 παρένθετα πρόσωπα εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι εταιρειών, ενώ ο πραγματικός έλεγχος φέρεται να ασκούνταν από τον επιχειρηματία.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2026, με στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ένα δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών-κελυφών.

Οι Αρχές φέρεται να είχαν διαπιστώσει ότι πολλές από τις εταιρείες αυτές οδηγούνταν σε πτώχευση όταν έφθανε η ώρα να καταβληθούν φόροι, δασμοί και άλλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Από τους φούρνους στα ξενοδοχεία και τη νυχτερινή διασκέδαση

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του, πέρα από την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο», δραστηριότητες σε ξενοδοχεία, νυχτερινά κέντρα και strip club σε Αττική και Μύκονο.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση νυχτερινού καταστήματος στη λεωφόρο Συγγρού, το οποίο εμφανίζεται τυπικά να ανήκει σε ηλικιωμένο άνδρα από τη Σαλαμίνα.

Σε καταγεγραμμένη τηλεφωνική συνομιλία, ο συγκεκριμένος άνδρας ακούγεται να ζητά από εργαζόμενο του καταστήματος το ποσό των 1.000 ευρώ, επικαλούμενος οικονομικές δυσκολίες.

Στο δίκτυο των προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «βιτρίνα» περιλαμβάνονταν, σύμφωνα με την έρευνα, ακόμη και ανύπαρκτα πρόσωπα από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, καθώς και δύο άνδρες που είχαν αποβιώσει χρόνια πριν.

Η απόπειρα διαφυγής προς την Αλβανία

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του επιχειρηματία είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, ο ίδιος φέρεται να πληροφορήθηκε ότι οι Αρχές βρίσκονταν πολύ κοντά του και το πρωί της Κυριακής επιχείρησε να περάσει στην Αλβανία.

Τελικά συνελήφθη στα Ιωάννινα.

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι το προηγούμενο διάστημα είχε παραμείνει στο Ντουμπάι και επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από επιχείρηση των αστυνομικών, οι οποίοι φέρεται να χρησιμοποίησαν συγγενικό του πρόσωπο για να τον πείσουν να επιστρέψει.

Η έρευνα για μαστροπεία και η έφοδος που δεν έγινε

Η αρχική έρευνα περιλάμβανε και το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της μαστροπείας.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάγκη να κινηθούν οι αστυνομικές δυνάμεις πρωινές ώρες είχε ως αποτέλεσμα να μη γίνουν τελικά έφοδοι σε strip club που συνδέονταν με τον επιχειρηματία.

Έτσι, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν κατέστη δυνατό να συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία για να σχηματιστεί δικογραφία για εμπορία ανθρώπων.

Η περίπτωση της Ρόδου

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό για τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου δικτύου είναι το παράδειγμα της Ρόδου, όπου συνελήφθησαν 14 από τους συνολικά 59 κατηγορουμένους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε αποκτήσει τον έλεγχο περίπου 35 beach bar και νυχτερινών κέντρων στο νησί.

Στη δραστηριότητα αυτή φέρεται να είχε τη συνδρομή τοπικού επιχειρηματία και συνεργάτη του, ο οποίος επίσης συνελήφθη στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Οι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για τα beach bar

Το μοντέλο που ερευνούν οι Αρχές φέρεται να βασιζόταν στη χρήση εταιρειών «φαντασμάτων», οι οποίες εμφανίζονταν να ανήκουν σε παρένθετα πρόσωπα και συμμετείχαν σε διαγωνισμούς για την εκμετάλλευση σημείων στις παραλίες της Ρόδου.

Τα ακίνητα ανήκαν στην Κτηματική Υπηρεσία, ενώ η διαχείριση και εκμετάλλευσή τους βρισκόταν στην αρμοδιότητα της δημοτικής αρχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, σε διαγωνισμό με αρχική τιμή για παράδειγμα 50.000 ευρώ, εταιρεία του δικτύου μπορούσε να προσφέρει ακόμη και 500.000 ευρώ, αφήνοντας εκτός τους ανταγωνιστές.

Στη συνέχεια υπογραφόταν τριετής σύμβαση για την εκμετάλλευση του beach bar, όμως φέρεται να καταβαλλόταν μόνο η πρώτη δόση.

Όταν ο δήμος ζητούσε την εξόφληση των οφειλών, η ανάδοχος εταιρεία οδηγούνταν σε πτώχευση και δημιουργούνταν νέα εταιρεία, η οποία εμφανιζόταν στον επόμενο διαγωνισμό.

Οι Αρχές εξετάζουν και το γεγονός ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι οφειλές φέρεται να διεκδικήθηκαν από τη δημοτική αρχή στο τέλος της τριετούς σύμβασης και όχι νωρίτερα.

Τα 950.000 ευρώ σε μετρητά

Με την ίδια υπόθεση συνδέεται και η κατάσχεση 950.000 ευρώ σε μετρητά στα τέλη Αυγούστου από το Λιμενικό.

Τα χρήματα βρέθηκαν στην κατοχή συνεργάτη του επιχειρηματία και, σύμφωνα με πληροφορίες, προέρχονταν από εισπράξεις επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στη Ρόδο.

Κατά την ίδια έρευνα είχαν κατασχεθεί τερματικά POS, περίπου 30 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και μία ατζέντα με χειρόγραφες σημειώσεις που, σύμφωνα με τις Αρχές, σχετιζόταν με το λεγόμενο «μαύρο ταμείο» της οργάνωσης.

Κατασχέθηκαν επίσης κινητά τηλέφωνα, για τα οποία ακολούθησε άρση τηλεφωνικού απορρήτου.

POS συνδεδεμένα με τράπεζες του εξωτερικού

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να κινούνταν τα χρήματα από τις επιχειρήσεις του δικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αρκετά καταστήματα τα τερματικά POS ήταν συνδεδεμένα απευθείας με τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, μεταξύ άλλων σε Δανία και Ισλανδία, αλλά και σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε περιοχές όπως οι Νήσοι Κέιμαν.

Τα χρήματα, σύμφωνα με το ερευνητικό σενάριο των Αρχών, επέστρεφαν στην Ελλάδα μέσω εμβασμάτων και επανεπενδύονταν, κυρίως σε ακίνητα.

Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται εάν δημιουργούνταν μία κυκλική χρηματική διαδρομή, μέσω της οποίας επιχειρούνταν η νομιμοποίηση των κεφαλαίων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας είχε αποκτήσει και σημαντικές εκτάσεις γης, μεταξύ άλλων στη Μύκονο.

Έξι εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Σε λογαριασμούς δύο γυναικών που φέρεται να συνδέονται με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, καταθέσεις ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον 2 εκατ. ευρώ φέρεται να εντοπίστηκαν σε λογαριασμούς νομικών προσώπων που οι Αρχές συνδέουν με το υπό έρευνα δίκτυο.

Οι παλαιότερες υποθέσεις

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις μαστροπείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών.

Παράλληλα, πληροφορίες τον εμφάνιζαν να διατηρεί επαφές και ερείσματα σε υπηρεσίες των διωκτικών αρχών.

Την άνοιξη του 2025 είχε καταθέσει ως μάρτυρας σε υπόθεση εκβιασμού, στην οποία εμπλεκόταν ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, γνωστός με το προσωνύμιο «Έντικ», ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κακουργηματικές κατηγορίες.