Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές ενός άνδρα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη Μύκονο.

Ο 35χρονος Μπαντρ Αμπντουλάχ Μοχάμεντ Αλ Χάρμι (Badr Abdullah Mohammed Al Harmi) έχασε τη ζωή του την περασμένη Δευτέρα 24 Αυγούστου, ενώ κολυμπούσε στην Ψαρρού με τους φίλου του.

Ο θάνατος του νεαρού άνδρα έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Ρας Αλ Χάιμα, από την οποία είχε καταγωγή. Φίλοι και συγγενείς τον περιγράφουν ως ένα ιδιαίτερα ευγενικό και αξιοσέβαστο άτομο, γνωστό για τον καλό του χαρακτήρα και τη γενναιοδωρία του.

Η σορός του έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι γύρω στις 5:00 το πρωί της Πέμπτης με πτήση της Emirates, πριν μεταφερθεί στην πόλη Ρας Αλ Χάιμα. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην κηδεία για να αποχαιρετήσει τον 35χρονο και να συμπαρασταθεί στους γονείς και στις τέσσερις αδελφές του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gulf News, ο Αλ Χάρμι ταξίδεψε τη Δευτέρα από το Αμπού Ντάμπι στην Ελλάδα μαζί με μια παρέα φίλων του. Μετά την προσγείωσή τους στην Αθήνα, η παρέα κατευθύνθηκε απευθείας στο νησί των ανέμων.

Κατά την άφιξή τους, ενημερώθηκαν ότι το check-in στο ξενοδοχείο δεν θα ήταν διαθέσιμο πριν από τις 15:00 και ο Αλ Χάρμι φέρεται να πρότεινε να περάσουν τον χρόνο τους, κάνοντας μια βουτιά.

Ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν ξαφνικά τον 35χρονο και τους φίλους του σε μεγάλο βάθος. Οι φίλοι του κατάφεραν να κολυμπήσουν και να σωθούν, ενώ ο Αλ Χάρμι έδωσε «μάχη» με τα κύματα. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο άνδρας υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ «πάλευε» με την άγρια θάλασσα.

Η μετάφραση έγινε με τη χρήση εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης

Πηγή: Gulf News