Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης στην παραλία «Κόρφος» της Μυκόνου, όταν ένας 68χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λουόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, με μια γυναίκα να του παρέχει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 68χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.