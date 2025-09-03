Σκηνές… απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στην Μύκονο, όταν μια ομάδα μεθυσμένων Ιταλών τουριστών άρχισε να τσακώνεται έξω από κατάστημα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να παρέμβει η Αστυνομία.

Το επεισόδιο ξεκίνησε από έναν διαπληκτισμό ανάμεσα σε δύο παρέες Ιταλών, που βρίσκονταν έξω από γνωστό κατάστημα γρήγορου φαγητού. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα και οι μεθυσμένοι άνδρες δεν δίστασαν να «καταφύγουν» στην ανταλλαγή μπουνιών και σπρωξιμάτων.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο, προσπάθησαν να αποτρέψουν την κλιμάκωση, όμως βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη βίαιη αντίδραση των τουριστών, καθώς, όχι μόνο δεν συμμορφώθηκαν στις εντολές, αλλά αντέδρασαν επιθετικά, χτυπώντας ακόμη και τους Αστυνομικούς.

Οι σκηνές χάους, που έλαβαν χώρα στο κέντρο του νησιού, καταγράφηκαν σε βίντεο από τον YouTuber, Χρήστο Γιαννέλη. Σε αυτό, διακρίνονται οι ένστολοι να παλεύουν να συγκρατήσουν τους εμπλεκόμενους, ενώ δεκάδες περαστικοί έχουν σταματήσει γύρω από το σημείο, παρακολουθώντας τη συμπλοκή.

Εν τέλει, ύστερα από λίγα λεπτά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ελέγξουν την κατάσταση, ακινητοποιώντας τους εμπλεκόμενους τουρίστες. Οι Ιταλοί οδηγήθηκαν με χειροπέδες στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου.

Δείτε το βίντεο από την ώρα της συμπλοκής: