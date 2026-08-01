Στη σύλληψη ενός 57χρονου ημεδαπού για υπόθεση εκβιασμού προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Ιουλίου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

Ο κατηγορούμενος απαιτούσε εκβιαστικά το ποσό των 50.000 ευρώ από διευθυντή τοπικής επιχείρησης, προκειμένου να μην προβαίνει σε ψευδείς καταγγελίες στις Αρχές για ηχορύπανση.

Απαιτούσε 50.000 ευρώ για να μη κάνει ψευδείς καταγγελίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 57χρονος το τελευταίο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα κατά την τελευταία εβδομάδα, προσέγγισε διευθυντή επιχείρησης στο νησί και απαίτησε εκβιαστικά το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ.

Ως αντάλλαγμα για την καταβολή των χρημάτων, ο δράστης υποσχόταν ότι θα σταματούσε να προβαίνει σε συνεχείς και ψευδείς καταγγελίες στις αρμόδιες Αρχές, για δήθεν ηχορύπανση από τη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Η επιχείρηση με τα προσημειωμένα και η σύλληψη

Ο διευθυντής της επιχείρησης προσέφυγε στην Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, καταγγέλλοντας το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί οργάνωσαν άμεσα επιχείρηση, προσημειώνοντας το συνολικό ποσό των 50.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, κανονίστηκε ραντεβού μεταξύ του θύματος και του εκβιαστή για την παράδοση των χρημάτων.

Τη στιγμή που ο 57χρονος παρέλαβε τον φάκελο με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, οι αστυνομικοί, που επιτηρούσαν διακριτικά τον χώρο, επενέβησαν και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για το αδίκημα της εκβίασης.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ο 57χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου για τα περαιτέρω.