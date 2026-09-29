Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Πολεοδομίας Μυκόνου, καθώς ο προϊστάμενος της υπηρεσίας οδεύει προς την έξοδο, καθώς βρίσκεται στο στόχαστρο των δικαστικών και διοικητικών αρχών για βαρύτατα κακουργήματα που σχετίζονται με την αυθαίρετη δόμηση στο νησί.

Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της πολεοδομικής υπηρεσίας ελέγχεται εξονυχιστικά από τις εισαγγελικές αρχές και τους επιθεωρητές της Δημόσιας Διοίκησης, με τους αρμόδιους να ξεψαχνίζουν τις υποθέσεις που είχε αναλάβει.

Για τον έλεγχο ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος Μυκόνου, που στην αρμοδιότητά του εμπίπτει η λειτουργία της Πολεοδομίας, με επιστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων που γνωστοποίησε ότι ο Διευθυντής της Πολεοδομίας ελέγχεται ως ύποπτος για τέλεση σωρείας αδικημάτων, που σχετίζονται με την δόμηση στο νησί.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται υποθέσεις που αφορούν:

Παρανομίες και συγκάλυψη αυθαιρέτων : Έλεγχοι για την έκδοση παράνομων οικοδομικών αδειών, τη μη επιβολή ή τη συγκάλυψη προστίμων για κραυγαλέες πολεοδομικές παραβάσεις.

: Έλεγχοι για την έκδοση παράνομων οικοδομικών αδειών, τη μη επιβολή ή τη συγκάλυψη προστίμων για κραυγαλέες πολεοδομικές παραβάσεις. Κακουργηματικές διώξεις: Κατηγορίες που αγγίζουν τα όρια της κατάχρησης εξουσίας, της ψευδούς βεβαίωσης και πιθανού χρηματισμού για την κάλυψη μεγάλων τουριστικών και ιδιωτικών κατασκευών στο νησί.

Στο «στόχαστρο» πολεοδομικές αυθαιρεσίες

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ελέγχου των αρχών για την δόμηση στις Κυκλάδες και την πάταξη των «κυκλωμάτων» που διευκόλυναν την αυθαιρεσία.

Όπως γράφει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Καθημερινή» οι «Αδιάφθοροι» φέρεται να εντόπισαν στο σπίτι του επικεφαλής της Πολεοδομίας Μυκόνου έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας και έναν αμφορέα που πιθανολογείται ότι εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Η απομάκρυνση του προϊσταμένου θεωρείται θέμα χρόνου, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίζονται αναμένεται να φέρουν στο φως πρόσθετα στοιχεία για τη δράση κυκλωμάτων πολεοδομικής αυθαιρεσίας στο νησί των Ανέμων. Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών (19/09) με εισαγγελική εντολή σφραγίστηκε προσωρινά το κτήριο της Πολεοδομίας προκειμένου να ερευνηθούν δεκάδες λιμνάζουσες υποθέσεις αυθαιρέτων.