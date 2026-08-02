Αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται ο 57χρονος που συνελήφθη στη Μύκονο, κατηγορούμενος για εκβίαση σε βάρος διευθυντή γνωστής επιχείρησης του νησιού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Ανακρίτρια Σύρου και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 57χρονος φέρεται να απαίτησε εκβιαστικά την καταβολή 50.000 ευρώ, προκειμένου να σταματήσει να προβαίνει σε ψευδείς καταγγελίες για ηχορύπανση σε βάρος της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Ο δικηγόρος του εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «τα περιστατικά που αναφέρονται στα δημοσιεύματα δεν αντανακλούν την πραγματικότητα, ούτε την ουσία της υπόθεσης. Δεν υφίσταται καμία πράξη εκβίασης από τον εντολέα μας».

Ακόμη προσθέτει ότι «το όλο θέμα αφορά αστική διαφορά, που προέκυψε από την παράνομη λειτουργία νυχτερινού κέντρου στο ισόγειο ιστορικού κτιρίου του 1881, στο οποίο ο εντολέας μας δραστηριοποιείται νόμιμα, μισθώνοντας τουριστικά καταλύματα στο πρώτο και τον δεύτερο όροφο».

Ακολουθεί η ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας «Μαρκουλάκος Δικηγορική»:

«Τοποθέτηση επί δημοσιευμάτων σχετικά με υπόθεση φερόμενης εκβίασης στη Μύκονο

Με αφορμή δημοσιεύματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες για υπόθεση φερόμενης εκβίασης καταστηματαρχών στη Μύκονο, τα οποία εμπλέκουν 57χρονο εντολέα μας, η δικηγορική εταιρεία “Μαρκουλάκος Δικηγορική” σημειώνει τα ακόλουθα:

Τα περιστατικά που αναφέρονται στα δημοσιεύματα δεν αντανακλούν την πραγματικότητα, ούτε την ουσία της υπόθεσης. Δεν υφίσταται καμία πράξη εκβίασης από τον εντολέα μας.

Αντιθέτως, το όλο θέμα αφορά αστική διαφορά, που προέκυψε από την παράνομη λειτουργία νυχτερινού κέντρου στο ισόγειο ιστορικού κτιρίου του 1881, στο οποίο ο εντολέας μας δραστηριοποιείται νόμιμα, μισθώνοντας τουριστικά καταλύματα στο πρώτο και τον δεύτερο όροφο.

Ειδικότερα, το εν λόγω νυχτερινό κέντρο λειτουργεί κατά παράβαση και καθ’ υπέρβαση κάθε διάταξης νόμιμης λειτουργίας στον παραδοσιακό οικισμό της Μυκόνου, σε σημείο όπου επιτρέπεται μόνο η δραστηριοποίηση εστιατορίου.

Η αναπαραγωγή μουσικής έως τις 04:30 π.μ. και η διαρκής ηχορύπανση, σε συνδυασμό με συνεχείς δονήσεις προς τους επάνω ορόφους και ρηγματώσεις στους τοίχους έχουν πλήξει άμεσα και σχεδόν ανεπανόρθωτα την επιχειρηματική δραστηριότητα του εντολέα μας. Χαρακτηριστικά, για το 2026 και μόνον, η απώλεια εισοδημάτων για τον εντολέα μας ανήλθε στο 90%, λόγω ακυρώσεων και αρνητικών κριτικών, που προέκυψαν εξαιτίας της παράνομης λειτουργίας του εν λόγω κέντρου.

Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι κάτι που έχει προκύψει τώρα. Αντιθέτως, από το προηγούμενο έτος, μεταξύ των δικηγόρων των δύο πλευρών, συντάχθηκαν και υπογράφηκαν νόμιμα συμφωνητικά, στα οποία η αντίδικη πλευρά αναγνώριζε ρητά τη ζημία που προκαλούσε η παράνομη λειτουργία του νυχτερινού κέντρου και δεσμευόταν για καταβολή αποζημίωσης, καθώς το 70% του τζίρου της επιχείρησης του εντολέα μας είχε ήδη χαθεί.

Εφέτος, η ίδια πλευρά ζήτησε αρχικά συμφωνία τετραετούς και στη συνέχεια μονοετούς διάρκειας. Τα σχέδια συμφωνητικών είχαν ήδη ανταλλαγεί, και είχε συμφωνηθεί η σύνταξη νέου εγγράφου αντίστοιχου με το περσινό. Η απαίτηση για καταβολή της αποζημίωσης σε μετρητά (τόσο πέρυσι, όσο και εφέτος) ετέθη αποκλειστικά από την αντίδικη πλευρά.

Μετά από όλα αυτά, για τα οποία υπάρχει πλήθος αποδεικτικών στοιχείων και καταγεγραμμένων σχετικών υλικών, καλούμαστε να βιώσουμε μια περίπτωση αντιστροφής της πραγματικότητας. Με απλά λόγια, ο εντολέας μας, ένας επιχειρηματίας που επιδιώκει αποκλειστικά τη νομιμότητα, βρίσκεται άδικα κατηγορούμενος για υποτιθέμενη υπόθεση εκβίασης, ενώ είναι σαφώς ο ζημιωθείς από την παράνομη δραστηριότητα του αντιδίκου.

Τα συμφέροντα που βρίσκονται πίσω από το νυχτερινό κέντρο (που είναι διαφορετικά από αυτά που εμφανίζονται σε μερίδα των ΜΜΕ…) επιχειρούν να εμφανίσουν τον εντολέα μας ως δήθεν εκβιαστή, με σκοπό να αποφύγουν την καταβολή της αποζημίωσης και τη συνέχιση της παράνομης δράσης τους… Κι όλα αυτά με τις αρμόδιες αρχές να δείχνουν εντυπωσιακή ολιγωρία έναντι της πλευράς που ελέγχει το εν λόγω νυχτερινό κέντρο…

Ο εντολέας μας θα υπερασπίσει τον εαυτό του, τα δικαιώματά του και εν γένει τη νομιμότητα με προβλεπόμενο μέσο και κάθε πρόσφορο τρόπο».