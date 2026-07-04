Στη σύλληψη ενός 52χρονου ημεδαπού οδηγού ταξί προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργούνται για την πάταξη φαινομένων αισχροκέρδειας και την προστασία των τουριστών κατά τη θερινή περίοδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τον επαγγελματία οδηγό να εισπράττει από πελάτες ένα ποσό που άγγιζε σχεδόν το διπλάσιο της νόμιμης χρέωσης για τη διαδρομή που πραγματοποίησε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου, ενώ κινήθηκαν και όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες.

«Μπλόκο» στην αισχροκέρδεια των τουριστικών περιοχών

Η συγκεκριμένη σύλληψη δεν είναι μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διασφάλιση της νομιμότητας στις μεταφορές. Με την τουριστική κίνηση να βρίσκεται στο ζενίθ, οι Αρχές έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε καταγγελίες για αυθαίρετες χρεώσεις και μη χρήση ταξιμέτρου, φαινόμενα που δυσφημίζουν τη χώρα στο εξωτερικό.

Επέκταση των ελέγχων σε όλο το Νότιο Αιγαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «σαφάρι» των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών αναμένεται να ενταθεί και να επεκταθεί το επόμενο διάστημα και στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Στόχος είναι η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και η προστασία των καταναλωτών από πρακτικές εκμετάλλευσης, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.