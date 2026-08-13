Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου η υπόθεση κλοπής δύο ρολογιών μεγάλης αξίας από δωμάτιο ξενοδοχείου.

Ως δράστιδες ταυτοποιήθηκαν δύο γυναίκες ξένης καταγωγής, ηλικίας 27 και 31 ετών, οι οποίες αφαίρεσαν τα πολυτελή αντικείμενα συνολικής αξίας 42.000 ευρώ από 27χρονο τουρίστα.

«Φτερά» έκαναν ρολόγια αξίας 42.000 ευρώ

Η κλοπή σημειώθηκε το πρωί της 9ης Αυγούστου, όταν οι δύο γυναίκες κατάφεραν να εισέλθουν στο δωμάτιο του ξενοδοχειακού καταλύματος όπου διέμενε ο 27χρονος.

Από τον χώρο αφαίρεσαν δύο πολυτελή ρολόγια, με τη συνολική τους αξία να εκτιμάται στις 42.000 ευρώ.

Εντοπισμός των δραστών και επιστροφή του ενός ρολογιού

Στο πλαίσιο της έρευνας και της αξιοποίησης στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τις δύο γυναίκες και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή τους το ένα από τα δύο αφαιρεθέντα ρολόγια.

Το κατασχεθέν αντικείμενο αναγνωρίστηκε και αποδόθηκε στον 27χρονο ιδιοκτήτη του.

Σε βάρος των δύο γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.