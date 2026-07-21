Ολλανδο-Νιγηριανός εκατομμυριούχος και influencer, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της μόδας, είναι ο 26χρονος που εμφανίστηκε γυμνός το πρωί της Τρίτης (21/7) στη Μύκονο, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αστυνομικών αρχών του νησιού.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Σάμιουελ Ονούχα, ο οποίος εμφανίστηκε εντελώς γυμνός στο κεντρικότερο σημείο της Χώρας, ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, προκαλώντας την απορία και την έκπληξη όσων έτυχε να περνούν από το σημείο.

Αστυνομικοί του ΑΤ Μυκόνου, έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, προκειμένου να προβούν στη σύλληψή του. Ωστόσο, ο εκατομμυριούχος τουρίστας αρνήθηκε να συνεργαστεί, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση.

Για την ακινητοποίησή του απαιτήθηκε η συνδρομή τριών αστυνομικών, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να του φορέσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της συμπεριφοράς του, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, αν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Ακολουθούν φωτογραφίες του mykonoslive.tv από τη σύλληψη του εκατομμυριούχου, καθώς και με τον ίδιο να ποζάρει γυμνός, πριν γίνει αντιληπτός από τις Αρχές:









Ποιος είναι ο Σάμιουελ Ονούχα

Ο Σάμιουελ Ονούχα είναι Ολλανδο-Νιγηριανός επιχειρηματίας και δημόσιο πρόσωπο, ο οποίος έχει προβληθεί από μέσα ενημέρωσης, όπως το περιοδικό Flaunt, και είναι ευρύτερα γνωστός ως ιδρυτής του brand μόδας «Icon Amsterdam».

Μέσα από αυτό το brand και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, έγινε αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος και influencer, αναγνωρίσιμος για τις συμβουλές του σχετικά με τις επιχειρήσεις και το περιεχόμενο που αφορά τον πολυτελή τρόπο ζωής του, κυρίως στον λογαριασμό του στο Instagram (sonuha), όπου διαθέτει κοινό άνω του 1 εκατομμυρίου ακολούθων.

Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες καθοδήγησης (mentoring και coaching) σε επίδοξους επιχειρηματίες.

O ίδιος ανεβάζει συχνά φωτογραφίες με το ιδιωτικό του αεροσκάφος, καθώς και με πολυτελή σκάφη και supercars που διαθέτει.

Επίσης προβάλλει την πολυτελή ζωή του και τα ταξίδια του σε εξωτικούς προορισμούς.















Πριν από τη φήμη

Ο Ονούχα μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό της Ολλανδίας, σε συνθήκες περιορισμένων οικονομικών πόρων, και ξεκίνησε την επιχειρηματική του πορεία μαζεύοντας λουλούδια έναντι μόλις 2 δολαρίων την ώρα. Σε ηλικία 18 ετών, δημιούργησε το πρώτο του ηλεκτρονικό κατάστημα και στη συνέχεια εγκατέλειψε την τυπική εκπαίδευση, για να αφοσιωθεί πλήρως στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της μόδας.

Παρουσιάζει podcast και δημοσιεύει βίντεο μεγάλης διάρκειας σχετικά με τον πολυτελή τρόπο ζωής του και επιχειρηματικές συμβουλές στο ομώνυμο κανάλι του στο YouTube. Έχει επίσης εμφανιστεί ως καλεσμένος σε podcasts όπως τα First Things THRST, Alkemyst Club και CEOCAST.

Τον Οκτώβριο του 2024 κυκλοφόρησε ένα επίσημο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τα επιχειρηματικά του επιτεύγματα, με τίτλο «How I Went from Broke to Making $30M/Year with Ecom» (Πώς πήγα από την οικονομική εξαθλίωση στα 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου).

Ίδρυσε το brand Icon Amsterdam μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, τον Ruben.

Στην προσωπική του ιστοσελίδα γράφει:

«Ονομάζομαι Samuel Onuha. Είμαι 26 ετών, εκατομμυριούχος που δημιούργησε την περιουσία του μόνος του, και μοιράζω τη ζωή μου ανάμεσα στο Άμστερνταμ και το Ντουμπάι. Δεν γεννήθηκα πλούσιος. Στην πραγματικότητα, μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό της Ολλανδίας, χωρίς να έχω τίποτα. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, κατάφερα να αλλάξω ριζικά τη ζωή μου, περνώντας από την πλήρη οικονομική ένδεια στην επιτυχία.

Όταν ξεκίνησα, είχα κατά νου έναν μόνο στόχο: την ελευθερία. Γρήγορα κατάλαβα ότι για να είσαι πραγματικά ελεύθερος, χρειαζόσουν χρήματα… Οπότε ναι, ήθελα να γίνω πλούσιος.

Ξεκίνησα την επιχειρηματική μου πορεία στο διαδίκτυο σε ηλικία 18 ετών, ενώ ακόμα πήγαινα σχολείο. Εκείνη την εποχή, όλοι ήταν επιφυλακτικοί σχετικά με το ενδεχόμενο να βγάλει κανείς χρήματα online, καθώς ήταν κάτι πολύ καινούργιο και δεν τύγχανε αποδοχής. Κανείς δεν υποστήριζε αυτό που έκανα και όλοι έλεγαν ότι ήμουν καταδικασμένος να αποτύχω· για μένα, όμως, ως πεισματάρη νέο, αυτό απλώς έριχνε λάδι στη φωτιά. Μισούσα τόσο πολύ το σχολείο που, μόλις σημείωσα την πρώτη μου μικρή επιτυχία, το εγκατέλειψα αμέσως. Ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ στη ζωή μου».